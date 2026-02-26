تشهد العديد من دول العالم هذه الأيام تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور، الذي أطلقته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ مطلع شهر رمضان المبارك، بحضور الدبلوماسيين السعوديين في سفارات المملكة. ويأتي هذا البرنامج امتداداً لحرص القيادة على تعزيز قيم التكافل والتراحم، ومشاركة المسلمين في مختلف الدول فرحة الشهر الفضيل، وترسيخ رسالة المملكة القائمة على العطاء والخير وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية.

وقد ترك البرنامج أثراً طيباً لدى المستفيدين، الذين عبّروا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، نظير ما يقدمانه من دعم ورعاية للمسلمين حول العالم. كما قدّموا شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف عبدالعزيز آل الشيخ، على جهوده المتواصلة في الإشراف على تنفيذ البرنامج وضمان وصول هدية خادم الحرمين الشريفين إلى مستحقيها، سائلين الله أن يديم على القيادة نعمة الصحة، وأن يجزيها خير الجزاء على ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين.