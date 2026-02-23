أعربت وزارات خارجية كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، التي ألمح فيها إلى قبول سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت الدول في بيان مشترك رفضها القاطع لهذه التصريحات التي وصفتها بـ«الخطيرة والاستفزازية»، معتبرة أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكّل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدّد البيان على أن هذه التصريحات تتعارض بشكل واضح مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي تقوم على خفض التصعيد وتهيئة بيئة سياسية تفضي إلى تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.

كما أكّدت الدول أن الرؤية المطروحة ترتكز على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وأن أي محاولة لإضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تُعدّ تقويضاً لهذه المبادئ، وتؤدي إلى تأجيج التوترات بدل الإسهام في تحقيق السلام.

وجدّدت الدول تأكيدها أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أي أراضٍ عربية أخرى، معربة عن رفضها التام لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وعن معارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية، ولأي تهديد يمس سيادة الدول العربية.

وحذّر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف وتقويض فرص السلام في المنطقة، داعياً إلى وقف هذه التصريحات والممارسات التحريضية.

واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.