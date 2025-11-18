أعلنت وزارة العدل، فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العدلي الدولي الثاني.

ويأتي المؤتمر امتداداً لنجاح نسخته الأولى، التي تناولت مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، وشهدت حضوراً واسعاً ومناقشات ثرية حول تطوير المنظومة العدلية وجودة الأداء القضائي. ويركّز المؤتمر في نسخته الثانية على استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الجودة القضائية، وتعزيز الكفاءة والموثوقية في الأنظمة العدلية.

ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر لحجز مقاعدهم والمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد منصةً رائدة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون العدلي الدولي.