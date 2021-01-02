كشفت خبيرة التغذية المصرية الدكتورة دعاء سهيل عددا من أسرار وفوائد الخضراوات حسب لونها.ونصحت في لقاء تلفزيوني (الجمعة) تناول 9 وجبات من الخضراوات بألوان مختلفة ضمن 5 مجموعات أسبوعيا، إذ تحتوي الخضراوات الحمراء «طماطم وشمندر وفلفل أحمر»، على الليكوبين ما يحمي من القلب والأوعية الدموية والسرطان، ويبطئ الشيخوخة، أما البرتقالية «الجزر والقرع العسلي» فتحفز الجهاز المناعي لغناها بمضادات الأكسدة، وتقوي ذات اللون الأخضر «الخيار والسبانخ والورقية» العظام، وتحفظ النظر، وتمنع ذات اللون الأبيض «البصل، الشومر» الالتهابات وتحسن عملية تخثر الدم، فيما تقي ذات اللون الأورجواني «الباذنجان والملفوف والبصل الأحمر» من مضاعفات السكري وتحد من تطور تصلب الشرايين.