ذكر موقع «prevention» الطبي أن التهاب الحلق يحدث عندما يصبح الحلق ملتهبا وصلبا، وذلك بسبب الإصابة بالفيروسات، والبكتيريا، وحمى القش، والتلوث، ودخان السجائر أو عدوى الجهاز التنفسي. وأوضح أن عدداً من أنواع الأطعمة يمكن أن تؤلم وتخدش الحلق عندما يكون ملتهباً ولا بد من الابتعاد عنها.
1- الأطعمة الدسمة
(اللحوم الحمراء، المخبوزات والأطعمة المقلية)
2- الحمضيات
(الطماطم والبرتقال والجريب فروت والليمون)
3- الطعام الحار
(الفلفل الحار والكاري وجوزة الطيب والقرنفل)
4- الأطعمة الخشنة
(الخضراوات الصلبة غير المطبوخة)
1- الأطعمة الدسمة
(اللحوم الحمراء، المخبوزات والأطعمة المقلية)
2- الحمضيات
(الطماطم والبرتقال والجريب فروت والليمون)
3- الطعام الحار
(الفلفل الحار والكاري وجوزة الطيب والقرنفل)
4- الأطعمة الخشنة
(الخضراوات الصلبة غير المطبوخة)