ذكر موقع «prevention» الطبي أن التهاب الحلق يحدث عندما يصبح الحلق ملتهبا وصلبا، وذلك بسبب الإصابة بالفيروسات، والبكتيريا، وحمى القش، والتلوث، ودخان السجائر أو عدوى الجهاز التنفسي. وأوضح أن عدداً من أنواع الأطعمة يمكن أن تؤلم وتخدش الحلق عندما يكون ملتهباً ولا بد من الابتعاد عنها.(اللحوم الحمراء، المخبوزات والأطعمة المقلية)(الطماطم والبرتقال والجريب فروت والليمون)(الفلفل الحار والكاري وجوزة الطيب والقرنفل)(الخضراوات الصلبة غير المطبوخة)