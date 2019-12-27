ابتكر باحثون في جامعة التكنولوجيا والتصميم بجامعة سنغافورة طريقة لطباعة الشوكولاتة بطابعة ثلاثية الأبعاد على درجة حرارة الغرفة، من خلال النظر في خصائص تدفق العصائر والمعجنات الممزوجة ببودرة الكاكاو.وأفاد موقع «اسيان ساينتيست» بأن العلماء ابتكروا طريقة البثق على البارد من منتجات قائمة على الشوكولاتة بطابعة ثلاثية الأبعاد، على درجة حرارة الغرفة.ويجب أن تكون الشوكولاتة بين حرارة 31 إلى 36 درجة مئوية لكي يجري تذويبها وتوزيعها بسهولة. وعلى العكس، فإن تلك الطريقة لا تتطلب التلاعب بالحرارة، حيث تعتمد فقط على خاصية التدفق.