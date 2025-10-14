حظر تقديم عصائر الفواكه المجمدة على أنها طازجة

أطلقت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دليلاً استرشادياً عن الاشتراطات التنظيمية للمنشآت الغذائية؛ أبرزها حظر إعادة استخدام الأطعمة المطبوخة من اليوم السابق، أو تقديم عصائر من فواكه مجمدة على أنها طازجة واعتبار ذلك غشاً تجارياً.وقدم الدليل أطراً لأصحاب المنشآت الغذائية والمستثمرين والمهتمين بالقطاع، أوضح من خلالها بالتفصيل المتطلبات الأساسية التي تشمل كافة جوانب العمل، بدءاً من تصميم المبنى وصولاً إلى العاملين والخدمة النهائية. وأكد ضرورة إجراء صيانة دورية للأرضيات والجدران والأسقف لمنع تراكم الملوثات، وتركيب وتشغيل أنظمة تهوية فعالة ومداخن مزودة بفلاتر لضمان بيئة عمل صحية وعدم إلحاق الضرر بالمجاورين. كما ألزمت الاشتراطات المنشآت باستخدام أدوات وأوانٍ من مواد غير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات، مع توفير أحواض غسيل وسخانات ومعايرة أجهزة قياس الحرارة وصلاحية زيوت القلي بشكل دوري، منعاً لاستخدام مواد قد تشكل خطراً على صحة المستهلك. ومنع الدليل الذبح داخل المطاعم أو إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، وأوجب الاحتفاظ بفواتير الشراء من المسالخ المعتمدة لضمان التتبع.وعلى صعيد العاملين، أكد الدليل ضرورة حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول، والالتزام الصارم بالنظافة الشخصية وارتداء زي موحد وقفازات وكمامات وأغطية للرأس. وحظر الممارسات غير الصحية مثل تناول الطعام في أماكن التحضير أو ارتداء المتعلقات الشخصية كالمجوهرات والساعات التي قد تسبب تلوثاً فيزيائياً أو بيولوجياً للغذاء.