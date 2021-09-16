وسط أنباء عن جهود مصرية لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر والتهيئة للانتخابات في ديسمبر القادم، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس) رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في قصر الاتحادية.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية قوله إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل حضرا اللقاء.ووفقاً لـ«قناة العربية» التي نقلت عن مصادرها فإن القاهرة تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الليبيين، عبر نقل وجهة نظر رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش إلى الدبيبة لرأب الخلافات، موضحة أن مصر تعمل حاليا على لقاء يجمع بين الدبيبة وصالح وحفتر، وأن المشاورات مستمرة لتذليل الخلافات.وأوضحت المصادر أن المساعي المصرية تهدف إلى إزالة الخلاف بين الأطراف الثلاثة، لتحصل مصالحة شاملة قبل الانتخابات الليبية، مشددة على ضرورة إقامتها في موعدها.وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تسعى لتوحيد كافة المؤسسات الليبية قبل الانتخابات بشكل كامل.