أتاحت«الأحوال المدنية» في السعودية خدمة إصدار بدل مفقود لشهادات الميلاد عبر منصة «أبشر أفراد» مع إمكانية توصيل الوثيقة إلى العنوان المسجل، لتنهي الأحوال المدنية بذلك حقبة مراجعة المستفيدين فروع ومكاتب الأحوال.

ويشترط للخدمة الرقمية الجديدة أن يكون المستفيد مواطناً أو مقيماً ولديه حساب مفعل في منصة أبشر مع خلو سجل المستفيد من أي غرامات مالية غير مسددة تابعة لقطاع الأحوال المدنية، إلى جانب توفر عنوان وطني مسجل يقع ضمن نطاق توصيل البريد (الناقل).

وشرحت الأحوال المدنية على موقعها في منصة (x) آلية تقديم الخدمة بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر أفراد واختيار أيقونة خدماتي والدخول إلى قائمة الأحوال المدنية ثم اختيار خدمات شهادة الميلاد والضغط على طلب بدل مفقود لشهادة الميلاد وإكمال البيانات المطلوبة للتوصيل.

يشار إلى أن الآلية القديمة لإصدار بدل المفقود كانت تتطلب جملة من المتطلبات تعتمد كلياً على المراجعة الحضورية لمكاتب الأحوال المدنية والإجراءات الورقية لحجز موعد ومراجعة الفرع والتوجه شخصياً إلى مكتب الأحوال مع تعبئة النماذج الورقية ونموذج طلب استخراج وثيقة بدل مفقود و إرفاق المستندات الورقية.