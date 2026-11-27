لم تعد عبارة «رأيته بعيني» أو «شاهدته بنفسي» كافية لإثبات حقيقة حدث أو تأكيد وقوع واقعة ما، بعدما دخل العالم مرحلة جديدة غير مسبوقة أصبحت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج واقع بصري وسمعي كامل يحاكي الحقيقة بدرجة مذهلة، إلى الحد الذي يجعل التمييز بين الحقيقي والمصطنع مهمة شديدة التعقيد حتى على المتخصصين أحياناً، فكيف بالمشاهد العادي؟.

ومع التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم يعد التزييف يقتصر على المعالجات التقليدية للصور أو المقاطع المرئية، بل تحوّل إلى صناعة رقمية متكاملة قادرة على إنتاج مشاهد وأحداث وأصوات وتصريحات لا أساس لها في الواقع مطلقاً، لكنها تظهر وكأنها جزء من الحقيقة. وأصبح بالإمكان اليوم صناعة مقطع فيديو لشخص يتحدث بكلمات لم ينطق بها قط، أو إنتاج تسجيل صوتي يحاكي نبرته وأسلوبه بدقة لافتة، أو تركيب مشهد متكامل يوهم المتلقي بأنه يوثق واقعة حقيقية حدثت بالفعل.

هذا التحوّل جعل الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات أشبه بـ«شاهد زور رقمي»، يمكن استغلاله في تضليل الرأي العام، وتشويه السمعة، وإثارة النزاعات الاجتماعية، والتأثير في القناعات الفردية والجماعية، بل واستخدامه في عمليات الاحتيال المالي والابتزاز وانتحال الهوية. وتزداد خطورة هذا الأمر مع الانتشار الهائل لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المحتوى، إذ يمكن لمقطع واحد مفبرك أن يصل إلى ملايين المشاهدين خلال ساعات قليلة قبل أن تتاح فرصة التحقق من صحته. وفي ظل هذا الواقع المتغيّر، يتفق مختصون ومواطنون على أن المجتمع بات بحاجة إلى بناء ثقافة تحقق جديدة تقوم على الشك المنهجي والبحث عن المصدر، لا الاكتفاء بما تراه العين أو تسمعه الأذن، خصوصاً أن التقنية باتت قادرة على تقليد الواقع إلى درجة تنزع من الصورة والفيديو صفتهما التقليدية كدليل دامغ على وقوع الأحداث

صناعة الوهم والزيف

يطالب مواطنون بتكثيف جرعات الوعي المجتمعي للتفريق بين الحقيقة والزيف، بدءاً من المنزل، مروراً بالمدرسة، وصولاً إلى مقرات العمل، مؤكدين أهمية التعامل بحذر مع الصور والمقاطع والتسجيلات المتداولة، وعدم التسليم بصحتها لمجرد ظهورها بصورة واقعية.

وأوضح فهد الشمري أنه لم يكن يتوقع أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى هذا المستوى من القدرة على صناعة الوهم، بصورة يصعب معها التمييز بين المشاهد المصطنعة والحقيقية. فيما أشار محمد الزهراني، إلى أنه كاد يصدق مقطعاً متداولاً قبل أيام، تظهر فيه فتاة تتعرض للصفع أمام حضور جماهيري، لولا تعليقات عدد من المتابعين الذين نبهوا إلى أن المقطع مولّد بالذكاء الاصطناعي.

ولفت فيصل البقمي إلى أنه استعان بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتحقق من حقيقة مقاطع وصور متداولة، وفوجئ بأن التمييز بين الفيديوهات المولّدة بالذكاء الاصطناعي الحديثة عن الحقيقية بالعين المجردة قد تكون شبه مستحيلة.

التزييف العميق والجمهور

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، حملة «تراه AI»، ضمن عام الذكاء الاصطناعي 2026، لتعريف الجمهور بمخاطر التزييف العميق، وتعزيز قدرته على حماية بياناته الشخصية والتحقق من الصور والمقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية قبل تصديقها أو تداولها.

وكشفت الحملة أن التزييف العميق يتخذ صوراً متعددة؛ ففي المقاطع المرئية يمكن تركيب وجه شخص على جسد آخر، أو تحريك شفتيه بما يوحي بأنه نطق بكلام لم يقله، فيما يمكن في التسجيلات الصوتية تقليد نبرة شخص ونسب حديث مختلق إليه. ولا يتوقف التضليل عند الصور والأصوات، بل يمتد إلى النصوص، من خلال تداول تغريدة أو محادثة بصياغة توحي بأنها صادرة عن شخصية معروفة أو جهة رسمية.

4 مجالات للخطر

أوضحت الحملة أن مخاطر التزييف العميق تمتد إلى أربعة مجالات رئيسية، أولها المجال الاقتصادي، إذ يمكن استغلال صوت مستنسخ في طلب تحويل مالي باسم قريب أو مسؤول في جهة العمل، بما يعرّض المتلقي للاحتيال والخسارة المالية.

أما في المجال السياسي، فقد يُستخدم تصريح ملفق للتأثير في الرأي العام أو تشويه سمعة شخصية عامة، خصوصاً عندما ينتشر المقطع على نطاق واسع قبل التحقق من مصدره وحقيقته.

وفي الجانب الأمني، يتيح تقليد الوجه أو الصوت انتحال الهوية، وقد يُستغل في محاولات تجاوز أنظمة التحقق، فيما تشمل المخاطر الاجتماعية والتعليمية استخدام المحتوى المصطنع في التنمر والإساءة أو الغش، بما يقوّض ثقة المجتمع في المقاطع والتسجيلات المتداولة.

5 مسارات للمواجهة

تعرض الحملة، استناداً إلى دراسة «سدايا» عن مخاطر التزييف العميق وفرصه، خمسة مسارات لمواجهة الظاهرة والحد من آثارها، تبدأ بتوعية الجمهور بكيفية التحقق من المحتوى قبل مشاركته، وتمييز المحتوى المولّد بعلامات توضح طبيعته، إلى جانب تطوير أدوات الكشف لمواكبة التطور المتسارع في تقنيات التزييف.

وتشمل المسارات كذلك وضع التشريعات والضوابط اللازمة للتعامل مع إساءة استخدام هذه التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي في توثيق مصدر المحتوى الرقمي، ومن أمثلة ذلك تحالف توثيق المحتوى ومبادرة أصالة المحتوى.

التحقق من المصدر

تشير الهيئة إلى أن هناك مؤشرات قد تلفت الانتباه إلى احتمال تعرض المحتوى للتزييف، من بينها اختلاف حركة الشفاه عن الصوت، أو اضطراب الإضاءة حول الوجه، أو تغير نبرة المتحدث وطريقته المعتادة في الكلام.

وتدعو الحملة إلى الرجوع إلى لمصدر الأصلي والتحقق من سياق المقطع قبل إعادة نشره، كما توصي بعدم تنفيذ أي طلب مالي يرد عبر صوت مألوف قبل التأكد من صاحبه، وذلك بالاتصال به على رقمه المعروف للتحقق من صحة الطلب.

العين المجردة لم تعد كافية

استعرض مختصون لـ«عكاظ»، أبعاد الظاهرة وتداعياتها التقنية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية، إلى جانب دور الأنظمة والتشريعات في التصدي للمحتالين والمسيئين استخدام هذه التقنيات.

وأوضح أستاذ الحاسب والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله باقاسة أن التمييز بين الفيديوهات والصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي ونظيراتها الحقيقية أصبح شبه مستحيل في بعض الحالات، بعد أن بلغت هذه التقنيات درجة عالية من الدقة في محاكاة تفاصيل الوجوه والإضاءة والحركة والأصوات، الأمر الذي جعل المشاهد العادي يواجه صعوبة بالغة في التفريق بين المحتوى الحقيقي والمصطنع.

وأشار إلى أن هذا التطور يحمل جانبين؛ إيجابياً يفتح آفاقاً واسعة في مجالات الإبداع والتعليم والتسويق وصناعة المحتوى، ويسهم في اختصار الوقت والتكلفة، وآخر سلبياً يتمثل في استغلال التقنية لنشر الشائعات وتزييف الأخبار وانتحال الشخصيات والإساءة إلى السمعة، فضلاً عن الاحتيال المالي. وأضاف أن الحل لا يكمن في محاربة التقنية، وإنما في التعامل معها بوعي، والتحقق من المصادر قبل النشر، وإلزام المنصات بوضع علامات واضحة على المحتوى المولّد اصطناعياً، وسن أنظمة تحاسب المسيئين في استخدامه، مؤكداً أن العين المجردة لم تعد كافية لكشف التزييف، وأن الوعي والتفكير النقدي أصبحا ضرورة لا غنى عنها.

سباق مفتوح بين التوليد والكشف

أستاذ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء البروفيسور رباعي سالم الرباعي يرى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تشهد تحولاً متسارعاً في إنتاج الوسائط الرقمية المصطنعة، مدفوعة بالتطور في نماذج الانتشار، ومحوّلات الانتشار وأساليب مطابقة التدفق وهو ما أتاح توليد صور ومقاطع فيديو شديدة الواقعية انطلاقاً من وصف نصي أو مدخلات بصرية. وأوضح أن هذا التطور لم يتوقف عند إنتاج الصور، بل امتد إلى استنساخ الأصوات ومحاكاة نبراتها وخصائصها بدقة لافتة، إلى جانب تحريك الوجوه ومزامنة حركة الشفاه مع الكلام، وإعادة تركيب المشاهد بالاعتماد على النماذج متعددة الوسائط.وأضاف أن تقنيات إعادة تمثيل الوجه والإكمال التوليدي للصورة أتاحت تعديل المحتوى المرئي وإنتاج مشاهد يصعب تمييزها عن التسجيلات الحقيقية، مشيراً في المقابل إلى تطور أدوات الكشف، التي أصبحت قادرة على تحليل الأنماط الإحصائية والآثار الرقمية التي تتركها عمليات التوليد.ولفت إلى ظهور مسار مكمّل يقوم على إثبات منشأ المحتوى، بدلاً من الاكتفاء بمحاولة كشف التزييف، مستنداً إلى معايير توثيق المحتوى، والعلامات المائية الرقمية، والتوقيعات المشفّرة التي توثّق مصدر الملف وسجل تعديلاته.

وأكد أن السباق بين تقنيات التوليد والكشف لا يزال مفتوحاً، إذ يقابل كل تقدم في أحدهما تطور في الآخر، ما يجعل التحقق من أصالة المحتوى تحدياً تقنياً متجدداً لا تكفي أداة واحدة لحسمه.

تريّثوا قبل إطلاق الأحكام

الباحث التربوي مخلد الروقي قال: إنه في عصر تتسارع فيه المعرفة وتتشابك فيه الصور والأصوات، لم تعد الحقيقة تُرى بالعين المجردة وحدها، بل أصبحت تحتاج إلى بصيرة واعية، بعدما باتت تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على صناعة مشاهد تحاكي الواقع بدقة مذهلة، حتى أصبح التمييز بين الحقيقة والزيف تحدياً يواجه الكبير والصغير.

وأضاف: «كم من بريء نُسب إليه قول لم يقله، وكم من أسرة تألمت بسبب مقطع مصطنع انتشر في دقائق وبقي جرحه سنوات»، مشيراً إلى أن هذه المقاطع لا تخدع العقول فحسب، بل تجرح القلوب وتهدم الثقة التي يقوم عليها بناء المجتمع.

وشدد على أن التفكير الناقد مسؤولية تربوية وأمانة أخلاقية، ينبغي غرسها في نفوس الأبناء، وتعويدهم على التحقق من المصادر وتأمل الأدلة والتريث قبل إصدار الأحكام أو النشر، ودعا إلى جعل الوعي حصناً للحقيقة، والرحمة سياجاً للأبرياء، مؤكداً أن الكلمة التي ينشرها الإنسان اليوم قد تبني إنساناً أو تهدمه، وأن كل مشاركة أو رسالة تحمل مسؤولية أخلاقية.

الردع القانوني ومحاسبة المسيئين

في الجانب القانوني، أوضح المحامي نبيل ملحان، أن الذكاء الاصطناعي، رغم إسهاماته في تسهيل حياة الإنسان وتطوير مختلف المجالات، أصبح بفعل إساءة استخدامه وسيلة جديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن أبرز صور الاستخدام الإجرامي تتمثل في التزييف العميق، من خلال تركيب الصور والأصوات والمقاطع المرئية ونسب أقوال وأفعال كاذبة إلى أشخاص لم تصدر عنهم، والاحتيال المالي عبر تقليد الأصوات وانتحال الشخصيات للاستيلاء على الأموال، والابتزاز الإلكتروني باستخدام المقاطع المفبركة لتهديد الضحايا وإجبارهم على تلبية مطالب غير مشروعة.

وأضاف أن هذه الممارسات تمتد إلى التشهير وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى سمعة الأشخاص واعتبارهم، وإنشاء هويات وحسابات وهمية لخداع الآخرين، فضلاً عن التضليل الإعلامي عبر نشر أخبار ومعلومات كاذبة لإثارة الخوف والبلبلة.وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعفي مرتكب الجريمة من المسؤولية الجنائية، إذ يخضع الفعل للأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام حماية البيانات الشخصية في المملكة.

صناعة واقع لم يحدث

الأستاذة المساعدة للإعلام الدكتورة بشاير كامل الحرازي، أوضحت أن المجتمع يواجه تحدياً إعلامياً يتجاوز انتشار الشائعات والمعلومات المضللة بصورتها التقليدية، إلى مرحلة أصبح فيها بالإمكان صناعة واقع بصري وسمعي متكامل لم يحدث أساساً.وأشارت إلى أن ما يثير القلق هو أن أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها باتت تقر بصعوبة التمييز بين بعض المقاطع الحقيقية والمولّدة اصطناعياً بالعين المجردة، مبيّنة أن الصورة والفيديو لطالما شكّلا لدى الجمهور دليلاً على مصداقية الحدث، غير أن هذه القناعة لم تعد صالحة بالضرورة. وأضافت أن ذلك قد تترتب عليه آثار اجتماعية ونفسية تبدأ بإثارة الخوف والقلق، وتمتد إلى تشويه السمعة والإضرار بالأفراد والمؤسسات وزعزعة الثقة بالمحتوى الإعلامي.

ولفتت إلى أن الاعتماد على المؤشرات البصرية، مثل حركة العين أو عدم تناسق ملامح الوجه أو الصوت، لم يعد كافياً في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات، ما يستدعي الانتقال من مجرد فحص المحتوى إلى التحقق من مصدره وسياقه، والبحث عن نسخته الأصلية، ومقارنة المعلومات بالمصادر الموثوقة، والاستعانة بأدوات التحقق الرقمي، مع إدراك أنها ليست معصومة من الخطأ.وحذرت من أن إعادة نشر المحتوى المضلل، حتى وإن كان الهدف الاستنكار أو التحذير منه، قد تسهم في توسيع نطاق انتشاره ومضاعفة أضراره، مؤكدة أن مواجهة الظاهرة لا تتحقق بالحلول التقنية وحدها، وإنما ببناء ثقافة إعلامية ومعلوماتية تجعل التحقق سلوكاً يومياً لدى الجمهور.

وأضافت: «لم يعد السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل يبدو هذا المقطع حقيقياً؟ بل: ما الأدلة التي تثبت أنه حقيقي؟».

التزييف يضاعف القلق النفسي

كشف الأخصائي النفسي دخيل البراق أن ما يحدث أخيراً من صناعة محتوى يسيء إلى فرد أو مجموعة أو مجتمع يندرج تحت مسمى التنمر الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف التشويه أو الإذلال والإهانة. وأوضح أن خطورة هذا السلوك لا تقتصر على الإساءة المباشرة، بل تمتد إلى آثار نفسية واجتماعية قد تتمثل في القلق وفقدان الثقة والشعور بالعار والعزلة الاجتماعية والحقد والرغبة في الانتقام والإضرار بالعلاقات الإنسانية.

وأضاف أن خطورة هذه الممارسات تتضاعف عندما يُقدّم المحتوى بصورة واقعية يصعب تمييزها عن الحقيقة، ما يسهم في تضليل المتلقين وتوسيع دائرة الأذى.

وأكد أهمية الوعي بمخاطر هذه التقنية وتعزيز المسؤولية الأخلاقية في استخدامها، وعدم تداول المحتوى المسيء، مع ضرورة حماية المتضررين ومساءلة كل من يستغل الذكاء الاصطناعي للإيذاء والتشهير، باعتبار ذلك من الجرائم المعلوماتية.

مقاطع وهمية تهدد الثقة

قالت الأخصائية الاجتماعية آمال عبدالقادر: إن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى هذه التقنية باعتبارها وسيلة للترفيه والإبداع، أوجد إشكالية اجتماعية تتجاوز خطورة تزييف المحتوى إلى تهديد الثقة والعلاقات الإنسانية، خصوصاً لدى الفئات التي تتعامل مع المحتوى المتداول باعتباره حقيقة لا تقبل التشكيك، ومن بينها كبار السن والفئات الأقل تمكناً من الثقافة الرقمية.

وأوضحت أن كبار السن قد يشاهدون مقطعاً مصطنعاً يعلن عن صرف راتب إضافي أو مكافأة مالية، فيعتقدون أن أبناءهم حصلوا عليها وأخفوها عنهم بخلاً أو تهرباً من مساعدتهم، وقد يشاهدون مقطعاً آخر عن توزيع مساكن مجانية، فيظنون أن أبناءهم أهملوا حقوقهم ولم يسعوا إلى تسجيلهم ضمن المستفيدين.

وأضافت أنه عندما يحاول الأبناء تصحيح المعلومة، قد يُفسر إنكارهم على أنه كذب أو محاولة لإخفاء الحقيقة، فتتولد مشاعر الخذلان والجحود، وتتزعزع الثقة الأسرية بسبب أحداث لم تقع أصلاً.

وأشارت إلى أن بعض كبار السن قد ينقلون في المجالس ما يشاهدونه من مقاطع، سواء كانت أخباراً أو وقائع أو معلومات عامة أو مشاهد من الحياة البرية، اعتقاداً منهم بصحتها ورغبة في إثراء الحديث، ليجدوا أنفسهم موضعاً للسخرية، ومع تكرار هذه المواقف تتأثر ثقتهم بأنفسهم ويتراجع شعورهم بمكانتهم الاجتماعية، ما قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة في الأحاديث والتجمعات خشية التعرض للإحراج مجدداً. ونبّهت إلى أن هذه الظاهرة، من منظور الخدمة الاجتماعية، تكشف عن فجوة رقمية تتجاوز المعرفة التقنية إلى الأمن النفسي والاجتماعي والتماسك الأسري، فالمحتوى المزيف قادر على صناعة مشاعر حقيقية انطلاقاً من أحداث وهمية، وإنتاج شعور بالحرمان من حقوق لم تُقر، والخذلان من أشخاص لم يقصروا.ولفتت إلى أن التمكين الرقمي أصبح ضرورة اجتماعية، وأن تصحيح المعلومات بأسلوب يحفظ الكرامة بات مسؤولية أسرية، فيما تظل المسؤولية الأخلاقية لصنّاع المحتوى ضرورة لحماية المجتمع من تداعيات التضليل، مؤكدة أن تزييف مشهد قد يستغرق دقائق معدودة، بينما قد يستغرق ترميم الثقة التي هدمها سنوات.