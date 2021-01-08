- اللغة العربية الأكبر في العالم من حيث عدد المفردات التي تعادل 25 ضعفاً عدد كلمات اللغة الإنجليزية



- الفرد بحاجة لحفظ أكثر من 490 كلمة يومياً لمدة 70 عاماً حتى يلم بكلمات اللغة العربية



- اللغة العربية تقع على هرم القائمة ضمن أصعب اللغات في العالم



- نحو 75% من المسلمين لا يتحدثون اللغة العربية



- جذور الإشكاليات اللغوية والنحوية بدأت مع الفتوحات الإسلامية في مناطق لا يتحدث سكانها اللغة العربية



- «سيبويه» هو صاحب أول كتاب في علم النحو والصرف.. وأيضاً آخر كتاب



- الوقوع في الأخطاء اللغوية دفع «سيبويه» لترك دراسة علوم الحديث والتفرغ لدراسة النحو



- أهمل «سيبويه» زوجته من أجل «الكتاب» فأحرقت كل ما جمعه في علوم اللغة



- دفع «سيبويه» حياته ثمناً للصراعات والتنافس غير الحميد بين نحاة البصرة والكوفة



- لم يضع «سيبويه» اسماً لكتابه ولم يكتب له مقدمة ولا خاتمة ولم يرتب أبوابه، وكذلك لم يره في حياته



- اشتدت خلافات النحاة بتأثير السياسة والعصبية القبلية والمكاسب المادية في المناظرات التي تدار في بلاط الخلفاء



- «المناظرة الزنبورية» بين سيبويه والكسائي كانت على الأرجح مؤامرة مدبرة للإطاحة بزعيم نحاة البصرة



- الدعوة إلى تيسير قواعد النحو بدأها الجاحظ في القرن الثالث الهجري



- ابن تيمية رصد الكثير من الأخطاء النحوية في كتاب سيبويه.. والمطالب بتسهيل علوم اللغة اندحرت بهجوم مضاد من النحاة



- كان النحو العربي صعباً على الطلاب والعامة حتى في زمن صدور كتاب سيبويه، وأحد طلاب المازني قال بعد قراءة كتاب سيبويه: «ما فهمت منه حرفاً»

احتفى الكثيرون حول العالم في 18 ديسمبر الماضي بـ«اليوم العالمي للغة العربية»، وهو اليوم الذي اعتمده المجلس التنفيذي لليونسكو منذ 2012 بأن يكون يوماً رسمياً للاحتفال باللغة العربية، باعتباره يصادف ذكرى اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الـ6 في الأمم المتحدة (العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية)، حيث تعد العربية من أهم اللغات على وجه الكرة الأرضية وعلى مر التاريخ البشري، وتعدها الأمم المتحدة ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية.وتأتي العربية ضمن مجموعة اللغات السامية التي تضم الآرامية والعبرية والفينيقية، وهي من أكثر اللغات تحدثاً في العالم، إذ تقع حالياً في المرتبة السادسة بين اللغات الأكثر انتشاراً في العالم بعد الإنجليزية و«الماندرين» الصينية والهندية والإسبانية والفرنسية، حيث يتحدث بها يومياً ما يزيد على 466 مليون شخص حول العالم، وتعتبر لغةً رسمية أساسية أو لغة رسمية مشتركة في 25 دولة و«لغة وطنية» في خمس دول أخرى، كما تعتبر الأحرف الأبجدية العربية ثاني أكثر الأبجديات انتشاراً في العالم، وتستعمل لكتابة أكثر من 10 لغات من بينها الفارسية والأوردية والبنجابية والسندية والكشميرية والعثمانية والجاوية والملايوية والهاوسا.واشتهرت العربية بمسمى لغة «الضاد»، لأن هذا الحرف الفريد من نوعه يقتصر على اللغة العربية وهي اللغة الوحيدة التي تنطق هذا الحرف، ولكنه أيضاً ليس الحرف الوحيد الذي تنفرد به اللغة العربية في النطق إذ يعتبر «الظاء» حرفاً خصت به العرب عن باقي الأمم.وتكمن الأهمية الأكبر للعربية في كونها لغة القرآن الكريم، كتاب الله المقدس عند المسلمين، وآخر الكتب السماوية بعد صحف إبراهيم والزبور والتوراة والإنجيل، وتعتبر من أغنى وأثرى اللغات من حيث الكلمات والمعاني، إذ يتجاوز القاموس العربي 12 مليوناً و300 ألف كلمة دون تكرار، لذا فهي اللغة الأكبر في العالم من حيث عدد المفردات وبفارق كبير عن اللغة الإنجليزية التي تحل في المرتبة الثانية ويقدر عدد كلماتها بـ600 ألف كلمة، أي أن كلمات اللغة العربية تعادل 25 ضعف عدد كلمات اللغة الإنجليزية، وهو ما يعني أيضاً أن الفرد بحاجة لمعرفة أكثر من 490 كلمة يومياً لمدة 70 عاماً حتى يتعرف على جميع كلمات اللغة العربية. ومن خصائص اللغة العربية، كثرة المترادفات في المعنى الواحد للكلمة، فعلى سبيل المثال، للأسد أكثر من 500 اسم وللسيف والبعير أكثر من 1000 اسم، وللثعبان 200، وللعسل 80 اسماً، عدا أن الكثير من الكلمات في اللغة العربية لها معان عدة، فعلى سبيل المثال «العين» لها أكثر من 50 معنى في كتاب «لسان العرب» لابن منظور، والزبيدي في كتابه «تاج العروس»، قال إن للعين 100 معنى، فضلاً عن خصائص لغوية أخرى مثل «المتضادات» و«التثنية» التي لا توجد في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، والجمع الذي لم يقتصر على جمع مذكر ومؤنث فقط بل يوجد أيضاً في اللغة العربية «جمع التكسير» الذي لا يوجد مثيل له في أي لغة أخرى.ولذلك تشير سلسلة من التقارير إلى أن اللغة العربية تقع على هرم القائمة كإحدى أصعب اللغات في العالم، ورغم أنها كما أسلفنا لغة القرآن ولا تتم الصلوات إلا بها، وبالتالي فإنها ذات أهمية وخصوصية لأكثر من 1.9 مليار مسلم حول العالم، لكن مع ذلك فإن عدد المتحدثين باللغة العربية أقل من 500 مليون إنسان، أي أنه وفقاً لهذه الأرقام من الممكن أن نقول نوعاً ما، إن نحو 75% من المسلمين لا يتحدثون اللغة العربية، تضاف إليها نسب أخرى غير موثقة لعدد ممن يتحدثون العربية ولكنهم لا يجيدونها.إشكالية صعوبة اللغة العربية ليست في الكم الهائل لكلماتها ومفرداتها ومعانيها فقط بل أيضاً قوانين وعلوم اللغة المتشعبة في القواعد والفروع، وتعود جذور هذه الإشكالية ومسببات التعقيدات اللغوية وخاصة في علم النحو إلى القرن السابع الميلادي، حين توسعت الفتوحات الإسلامية في مناطق لا يتحدث سكانها باللغة العربية مثل بلاد الفرس والروم، ففي بداية الإسلام لم تكن علوم اللغة العربية مدونة لاستقامة اللسان من جهة الإعراب والمعاني والبيان، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى تدوين شيء من ذلك حينها، ولكن مع دخول غير الناطقين باللغة العربية في الإسلام بدأت أعداد كبيرة من العجم في ممارستها لتعلم القرآن وقراءة كتب السنة وفهمها، لكنهم لم يتقنوا اللغة العربية على الوجه الصحيح أو كما ينبغي بل انتشر «اللحن» في الكلام، أي خروج الكلام الفصيح عن مجرى الصحة في بنية الكلام أو تركيبه أو إعرابه، كما أن انتقال الكثير من العرب للسكن مع العجم في المناطق التي خضعت للفتوحات الإسلامية أفسدت مع الوقت ألسنتهم الأصلية خاصة بين الأجيال اللاحقة فأصبحوا أعاجم، حينها بدأ العلماء في تأسيس علوم اللغة العربية لإصلاح اللسان والخطاب وتحسين ألفاظه عن الخطأ والخلل وبالتالي تعليمهم محاكاة العرب في أسلوب كلامهم تجنباً للحن وليتمكن المستعربون من أن يكونوا تماماً كالعرب في فصاحتهم وسلامة اللغة عند الكلام وتلاوة القرآن، ولكن تشعبت هذه العلوم مع الوقت على يد علماء اللغة لتصل إلى 12 قسما، منها أصول وفروع، ومن بينها علوم النحو والصرف والبيان والقوافي والعروض... إلخ.في هذا التحقيق، تبحث «عكاظ» في إحدى المراحل المفصلية من تاريخ اللغة، وتحديداً في علم النحو وقصة كتاب «الكتاب» الذي ينسب إلى عالم النحو الفارسي الشهير «سيبويه» المتوفى سنة 180هـ واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر وكنيته «أبو بشر»، وسيبويه الذي يعني اسمه بالفارسية «رائحة التفاح» هو صاحب أول كتاب في علم النحو والصرف ويحتوي على كثير من علوم اللغة وقواعدها، وظل كتابه «الكتاب» إلى يومنا هذا أحد أبرز المراجع الأم في فهم قواعد اللغة العربية، وهو ما يثير كما لا محدوداً من التساؤلات حول سر صموده كمرجع لغوي أساسي لأكثر من 12 قرناً، بل والمفارقة العجيبة هي أن توضع أسس النحو بجهد شاب أعجمي فارسي الأصل ولد في قرية البيضاء ببلاد فارس ولم تكن العربية لغته الأم، فهل كان عملاً إعجازياً ساهم في تطور اللغة أم أن تداول محتواه في المراجع اللغوية اللاحقة كان عبارة عن حالة بائسة من الاجترار والتكرار ونكسة حلت على اللغة وسبباً في جعلها مكبلة وحبيسة داخل أسوار القواعد اللغوية المغلقة والجامدة لتصبح مع الوقت اللغة الأكثر صعوبة وتعقيداً على وجه البسيطة.نشأة النحوعرف عن العرب الأقحاح أنهم كانوا يتكلمون لغتهم بطريقة «سليقية»، أي أنهم يتكلمون تلقائياً دون أن يعلمهم أحد قواعد اللغة، لكن بعد نزول القرآن ودخول غير العرب في الإسلام ظهرت الحاجة الماسة لهؤلاء العجم إلى تعلم اللغة العربية لأنها لغة دينهم، ولذلك صارت هناك حاجة لوضع منهج ونظام للغة وتدريسها لأن طلبة العلم من الأعاجم لا يمتلكون الحس اللغوي كالعرب الأقحاح، لذلك وجد حينها على سبيل المثال من يقرأ القرآن في قوله تعالى: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسولُه»، بجر كلمة «رسوله» فعندما سمع أعرابي هذه العبارة قال: «إذا كان الله بريء من رسولِهِ فأنا منه بريء!»، ولكن النطق الصحيح للكلمة هو «وَرَسُولُهُ» أي وَرَسُولُهُ أيضاً بريء من المشركين.وتشير الروايات إلى أن زياد بن أبيه الذي كان والياً من ولاة معاوية استدعى أبا الأسود الدؤلي، وقال له ضع شيئاً يضبط للناس لغتهم، فكان الدؤلي من أوائل الذين قاموا بوضع نظام النقاط على الحروف الذي استطاع أن ييسر نطق الكلام وقراءته لا سيما لكثير ممن دخلوا في الإسلام وشرعوا في تعلم اللغة العربية، ومن هنا بدأ وضع نظام للغة وهو «النحو»، وقيل إن أبا الأسود الدؤلي تعلم هذا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال له «انحُ هذا النحو» ومن هنا سمي بعلم النحو.لذلك يمكننا أن نقول إن علم وقواعد النحو إنما وضعت في المقام الأول لغير الناطقين باللغة العربية، ومع دخول فارس في الإسلام واعتناق الكثير من الفرس للإسلام، بدأت منطقة العراق في القرن الثاني الهجري تشهد تحولات على عدة أصعدة سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية، ووقع في تلك الحقبة حدث سياسي بالغ الأهمية وهو مشاركة الفرس والدور الكبير الذي لعبوه في الثورة السياسية التي أتت بالعباسيين إلى الخلافة وتأسست على إثرها الدولة العباسية وانتقل معها مركز الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد التي كانت أقرب إلى بلاد فارس، وهذا ما أدى إلى تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة، ولا يمكن أن نغفل انعكاسها على عدة أصعدة من بينها مسيرة تاريخ علوم اللغة العربية.«الأخطاء» قادت سيبويه إلى علم النحوونظراً لازدهار حركة التجارة على الطريق التجاري البحري الذي يربط البصرة جنوب العراق بالساحل الإيراني ومنه نحو الهند والصين، انتقل الكثير من الفرس تجاه البصرة طلباً لسعة الرزق، ومن بينهم أسرة سيبويه التي انتقلت في وقت مبكر من حياته من قرية البيضاء في بلاد فارس إلى مدينة البصرة ونشأ وتعلم فيها، والمتتبع لسيرة سيبويه سيلاحظ أنه لا يتقبل أن تتم تخطئته، سواء كان على حق أو خطأ، حيث كانت أبرز المراحل المفصلية في مسيرته بناء على وقائع وحوادث تمت تخطئته فيها، ففي بداية حياته العلمية اتجه إلى دراسة علم الحديث عند حماد بن سلمة مفتي البصرة، وفي إحدى حلقات الدراسة سأل سيبويه شيخه حماد: أحدَّثك هشام بن عروة عن أبيه في رجلٍ «رعُف» في الصلاة، بضم العين؟، فقال له حمَّاد: أخطأت؛ إنما هو «رعَف» بفتح العين، فلم يقتنع وذهب التلميذ سيبويه غاضباً إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ النُّحاة وواضع علم العروض وأول من وضع المعاجم، فشرح له ما كان بينه وبين أستاذه حماد، فأكد له الخليل: «صدق حمَّاد» (أحمد المقري التلمساني، نفح الطيب، ج 4، ص 84).وأخطأ سيبويه مرة أخرى في إحدى حلقات الدراسة حين كان يستملي قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «ليس من أصحابي أحد إلا لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدَّرداء»، حيث قال سيبويه خلال قراءته الحديث: «ليس أبو الدَّرداء» بدلاً من «أبا الدَّرداء»، فقد ظنه اسم ليس، فصاح شيخه حمَّاد: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت وإنما هو استثناء، فقال سيبويه: «والله لأطلبن علماً لا تُلَحِّنَنِّي فيه أبداً» (ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج3، ص1199).وفي واقعة ثالثة عن أخطاء سيبويه ووقوعه في اللحن، روى شيخه حماد بن سلمة أنه في أحد الأيام جاء إليه تلميذه سيبويه مع قوم يكتبون شيئاً من الحديث، فقال حماد: «فكان فيما أمليتُ ذكر الصفا، فقلت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا»، وكان سيبويه هو الذي يستملي الحديث، فقال: «صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء»، فقال له حماد: «يا فارسي، لا تقل الصفاء؛ لأن الصفا مقصور»، فلما فرغ من مجلسه كسر سيبويه القلم وقال: «لا أكتب شيئاً حتى أُحكِمَ العربية» (عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي، مجالس العلماء، ص 154).وبسبب تلك الأخطاء اللغوية ترك سيبويه علم الحديث وذهب لطلب علم النحو عند أبرز شيوخه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكذلك تتلمذ على يدي يونس بن حبيب وعيسى بن عمر وعبدالحميد بن عبدالمجيد المعروف بـ«الأخفش الكبير»، وتوطدت علاقته مع أستاذه الفراهيدي الذي أحبه كثيراً وكان هو معلمه الأول، وفي هذا يقول الشاعر العباسي ابن النطاح في حب الخليل بن أحمد الفراهيدي لمجالسة تلميذه سيبويه: «كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه، فقال الخليل: مرحباً بزائر لا يمل، فقال أبو عمر المخزومي وكان كثير المجالسة للخليل: ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه» (عبدالله اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان، ج1، ص 342).أشهر كتاب لغوي.. بلا اسم ولا مقدمةلا شك أن التواصل العلمي بين الفراهيدي وتلميذه سيبويه كان بناءً وساهم في تطور معرفة سيبويه بعلوم النحو وكان تأثير الأستاذ على تلميذه واضحاً في وضعه بعد ذلك لأول وأشهر منهج لقواعد النحو العربي، وتشير مصادر متفرقة إلى أن سيبويه شرع في كتابة مؤلفه في النحو بعد وفاة أستاذه الفراهيدي سنة 170هـ، وسمي بـ «الكتاب» لأنه لم يضع له اسماً ولم يكتب له مقدمة ولا خاتمة، والحقيقة أيضاً أنه لم يره مطبوعاً والأرجح أنه لم يكمله ويتمه أو حتى يرتب تبويبه، لأنه توفي قبل أن ينتهي منه، ولم يظهر الكتاب إلا بعد وفاته، حيث نقله عنه ورواه للجمهور تلميذه الأخفش الأوسط، وحظي «الكتاب» بشهرة غير مسبوقة في تاريخ اللغة العربية ربما باعتباره أول كتاب في «علم النحو» ولم يسبقه كتاب آخر، حتى وإن قيل إن استاذه عيسى بن عمر سبقه بتأليف كتابين في النحو اسمهما «الإكمال» و«الجامع» ولكن قال الأنباري: «لم نرهما ولم نر أحداً رآهما»، ولذلك فإن الكتاب الذي عرف وبقي كمصدر لتعلم علوم النحو إلى يومنا هذا هو كتاب «الكتاب» لسيبويه، وربما يجوز أن نقول أيضاً إنه أول وآخر كتاب في هذا العلم اللغوي، باعتباره ظل حتى يومنا هذا المرجع الأم للنحويين، وغالبية ما طرح لاحقاً كان جوهره ملخصا واختصاراً وامتداداً لما جاء في «الكتاب»، كما يجب أن نضيف أن كتاب سيبويه في أجزاء كثيرة منه، هو ليس كتاباً متخصصاً في «النحو التعليمي»، أي أنه لا يصلح لتعليم النحو العربي أو للأشخاص الذين يرغبون تعلم اللغة، فهذا الكتاب يدور حول نظرية النحو العربي، ووضع فيه سيبويه نظرية الدراسة النحوية للنص العربي، ولذلك كان مخصصاً لتعليم المتخصصين في النحو العربي وليس للعامة.ونقل سيبويه من خلال «الكتاب» عصارة ما تعلمه من الفراهيدي، وأساتذته الآخرين وممن سبقوه، ولذلك لم يصنع كتابه من بنات أفكاره فقط وإنما يحتوي على نحو 1000 رأي لعلماء تتلمذ على يديهم أو أخذ عنهم، وعلى سبيل المثال -لا الحصر- روى سيبويه عن أستاذه الفراهيدي ما يزيد على 500 مقولة في الكتاب، ويشكل ما نقله عنه الجزء الأكبر من «الكتاب»، وكذلك يونس بن حبيب الذي استشهد سيبويه به بنحو 200 مرة، وبالتالي فإن كتابه يعتبر امتداداً لما تعلمه من أساتذته في النحو والصرف والأصوات اللغوية وغيرها، مستشهداً بالقرآن الكريم وأشعار العرب والأمثال وكلام العرب الأقحاح، للاحتجاج وإقامة الدليل الصحيح، إضافة إلى خلاصة ما جاء في مناظراته ونقاشاته مع أساتذته وطلابه، وبالتالي فكثير مما جاء فيه كان معروفاً لدى المحيطين به إضافة إلى ما نقله عن أساتذته والسابقين والمعاصرين لزمنه، فكان من الصعب التشكيك في أنه ليس هو من جمع وأعد وألّف «الكتاب»، وفي هذا الصدد نقل ابن النديم صاحب «الفهرست» ما رواه العالم النحوي أبو العباس الشيباني المعروف بـ«ثعلب»، قائلاً: «قرأتُ بخطّ أبي العباس ثعلب: اجتمعَ على صنعة كتاب سيبويه اثنان وأربعون إنساناً، منهم سيبويه» مؤكداً أن «الأصول والمسائل» تعود للخليل بن أحمد الفراهيدي، ولهذا أشارت دراسة للمستشرق الفرنسي جيرار تروبو، أستاذ فقه اللغة العربية في جامعة السوربون، بعنوان: «نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه»، إلى أن سيبويه لم يأت بمصطلحات نحوية جديدة، بل استخدم ما كان النحاة العرب القدامى يستخدمونه، في كلامهم، مستدلاً في ذلك بأن معاصري سيبويه كانوا يفهمون تلك المصطلحات، دون أن يقوم هو بتفسيرها، كدليل على رواجها، أصلاً، بين النحويين ورواة الأدب، بحسب ما جاء في الورقة البحثية المنشورة في العدد الأول من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني لعام 1978، وهذا الرأي الملتبس لا يقلل دور ومكانة سيبويه في صناعة «الكتاب» وكان في سياق حرب شعواء بين النحاة الكوفيين والبصريين، لذلك كانت تشوبه محاولات تشكيك من ثعلب المنسوب لمدرسة الكوفيين في النحو التي كانت منافساً مشاكساً ولدوداً لمدرسة البصريين التي أسسها وتزعمها سيبويه.مديح وإطراء مفرط.. ونقد مجحفلقد نال كتاب «الكتاب» وصاحبه سيبويه الكثير من الإطراء والمديح والثناء، وربما ساهم المديح الذي جاءه من كبار النحاة واللغويين والأدباء في رواج شهرة الكتاب، لكن المتأمل والمتفحص لكل ما قيل في كتاب سيبويه أن غالبية ما كيل له من المديح جاء من أبناء مدرسة البصرة من اللغويين التي كان سيبويه زعيمها، أو من أبناء جلدته من الفرس أو من أمثاله من الأعاجم، فمثلاً حين امتدح الجاحظ كتاب سيبويه بقوله: «لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله وجميع كتب الناس عليه عيال» (ابن فضل، مسالك الأبصار، ج7، ص 86)، لا يجب أن نغفل أنه ينتسب إلى مدرسة البصرة في اللغة التي كان سيبويه زعيماً لها، وكذلك تتلمذ الجاحظ على يدي أبي الحسن الأخفش وهو من أبرز تلامذة سيبويه.وكذلك حين امتدحه المبرد بقوله «لم يُعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب المصنَّفة في العلوم مضطرة إلى غيرها، وكتاب سيبويه لا يحتاج مَنْ فَهِمَه إلى غيره» (البغدادي، خزانة الأدب، ج1، ص 358)، ولا نغفل أن المبرد كان من طلاب المدرسة البصرية في اللغة وتتلمذ على يد المازني الذي تأثر بكتاب سيبويه وبنى عليه مذهبه في النحو، وكان المازني أيضاً ممن امتدحوا سيبويه، إذ يقول: «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه، فليَسْتَحِي»، وندرك أيضاً أنه كان من تلامذة الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه، وبالتالي كان نادراً ألا تجد رابطاً وعلاقة بين من كان يكيل بالمديح والإطراء على كتاب سيبويه إلا وله علاقة تدفعه لذلك إما من باب الولاء للمدرسة البصرية أو تتلمذ على يد سيبويه أو على يد أحد تلامذته أو كان من أبناء جلدته من الفرس أو من الأعاجم.وكانت لا تُذكر كتبُ النحو إلا وكان «الكتاب» الذي ألفه سيبويه إمامها، ولكن نضع في الاعتبار أن بدايات صدور كتب النحو التي تلت «الكتاب» كانت غالبيتها نتاج مدرسة البصرة، فالمرحلة الأولى التي نشأ فيها النحو كانت في البصرة وكانت مرحلة تسيد فيها البصريون الساحة اللغوية ومعتركها وهو ما انعكس على الشهرة الواسعة التي حظي بها «الكتاب» الأول في النحو، وكانت هناك مبالغات فجة في الإطراء على كتاب سيبويه حتى سموه: «قرآن النحو»، وبلغ الأمر أن أحد النحاة وهو عبدالله بن محمد الأسلمي كان يختم كتاب سيبويه في كل 15 يوماً وكأنما يتلوه تلاوة القرآن (الصفدي، الوافي بالوفيات، ج5، ص485). وهذا كان من جملة الأسباب التي دفعت نحاة مدرسة الكوفة التي نشأت لاحقاً إلى أخذ رد فعل مضاد للبصريين في المنهج وفي تقبل طروحاتهم، وهو ما دفعهم إلى التقليل من جهود سيبويه في «الكتاب» كما استشهدنا برأي «ثعلب» إضافة إلى انتقادات حادة أخرى في زمنه، غالبيتها أتت من نحاة الكوفة وخرجت عن السياق الموضوعي.زوجته أحرقت «قرآن النحويين»من الحوادث المهمة في مسيرة تأليف «الكتاب» هي قصة خلاف سيبويه وزوجته التي عانت من إهماله لها نتيجة انشغاله بعلوم اللغة فانتقمت بحرق كتبه ومنها ما أنجزه من «الكتاب»، فوفقاً لأبي العلاء البغدادي صاحب «الفصوص»، تزوج سيبويه في البصرة من جارية عشقته بعد أن بنى عقد كتابه «الكتاب» وصنف أوائل أبوابه، وانشغل عنها لاستكمال مؤلفه، وكانت شغوفة بحبه، بينما لم يشغل بال سيبويه حينها سوى عمله والسهر على الكتاب، فاستشاطت غضباً من إهماله لها وقررت الانتقام فترصدتْ خروجه إلى السوق لقضاء بعض حوائجه، وقامت بإشعال النار في جميع كتبه ومن بينها الكتاب الذي كان ماضياً في تجهيزه، وحين عاد سيبويه إلى المنزل وجد كتبه قد تحولت إلى رماد فأغشي عليه أسفاً، ثم أفاق فطلَّقها، وكان قد ذهب منه علمٌ كبير أخذه على الخليل الفراهيدي فيما احترق له، ثم ابْتنى الكتاب بعد ذلك مرة ثانيةً (أبوالعلاء صاعد البغدادي، كتاب النصوص، ج5، ص8)ولكن لم نجد مصادر أخرى تتحدث عن تفاصيل زواجه وطلاقه ومتى وقعت حادثة احتراق كتبه تحديدا، فكان المصدر الوحيد فيها منسوباً لأبي العلاء البغدادي في كتابه «الفصوص»، وعلى الأرجح أن الواقعة لعبت دوراً في أن ينقل الكثير مما جاء فيه شفوياً إلى تلميذه الأخفش كما جاء في عدد من المصادر.صراعات وحروب النحويينكانت المرحلة الأولى في بدايات ظهور علم النحو، هي مرحلة نشأة مدرسة البصرة، والسبب كما أسلفنا أنها منطقة خط تجاري ويتوافد إليها الكثير من العجم الفرس وغيرهم، ولم تكن هناك مدارس أخرى، ولكن لاحقاً ظهرت مدرسة الكوفة ومدرسة بغداد، وكانت البصرة والكوفة الأكثر تنافساً وجدالاً، وصار سيبويه رائداً لمدرسة البصرة النحوية، ويقابلهم على الجانب الآخر مدرسة الكوفة في علوم النحو التي تزعمها الكسائي، أما المدرسة البغدادية فقد تأسَّست على يد بعضُ النحاة الذين رأوْا أنَّ نحاة مدرستي البصرة والكوفة قد ابتعدوا بعلم النحو عن جوهره وغايته وانزلقوا إلى الجدالات العقيمة، فكانت مدرسة بغداد في موقف وسطي متباين بين المدرستين الكوفية والبصرية، ومن روَّادها ابن كيسان وابن جنِّي والزمخشري. وكانت مدرسة البصرة تمثل الطائفة اللغوية للذين يقفون عند السماع كثيراً ولا يحاولون القياس عليه، وهم بذلك ينكرون على الكوفيين اعتمادهم على الأعراب المقيمين في الكوفة بينما يتباهى البصريون بأنهم يروون لغتهم عن العرب الأقحاح، وكانت البصرة تتجه إلى ما يسمى «الاتجاه المعياري» أي وضع القواعد والضوابط والأصول، لأنهم كانوا يهدفون إلى تعليم اللغة، وهذا الأمر لا يتم إلا عن طريق وضع قواعد منضبطة ولذلك كان كتاب سيبويه مرجعاً أساسياً لها، أما المدرسة الكوفية فلم يكن لها كتاب مثل كتاب سيبويه، وكل ما عندهم هو اختلافات نحوية، وكان علماء الكوفة يميلون إلى الرواية ويفضلونها على وضع المعايير والضوابط التي تحكم التعلم، وهذه هي الاختلافات الجوهرية بين المدرستين، فالمدرسة البصرية جنحت كثيراً إلى التمنطق، بينما الكوفية آثرت تقديم النقل على العقل، ولم يختلفوا كثيراً في أصول النحو، ولكنهم اختلفوا في غالبية وربما جميع المسائل الفرعية التي تتصل بالتعليل والتأويل، فكان لجميع المنتمين للمدرستين طريقة مخالفة للآخر، ولن تجد بصريًّا قد وافق الكوفيين، وكذلك العكس.وخلق التنافس بين المدرستين البصرية والكوفية، مرحلة مشتعلة من الجدال والمناظرات، ودبت الخلافات بين المدرستين في جميع المسائل النحوية، وأصبحت هذه الخلافات منحصرة بين هاتين المدرستين وتطورت بظهور مدرسة القياس والتأويل والتعليل في النحو العربي، والمؤسف أن حدة الخلافات اشتدت إما بتأثير السياسة أو العصبية القبلية أو من أجل المكاسب المادية وخاصة في المناظرات والمجادلات التي تدار في بلاط الخلفاء والأمراء (عبدالنبي جعفر، اختلاف النحاة، ص 20)المهزلة الزنبوريةفي ظل المنافسة المحتدمة بين النحاة البصريين والكوفيين التي لم تأخذ طابعاً حميداً وخاصة في عهد هارون الرشيد، دعي سيبويه إلى بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية آنذاك كي تعقد مناظرة لغوية بينه كزعيم للمدرسة البصرية وبين الكسائي زعيم المدرسة الكوفية، قيل إنها جاءت بدعوة من يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد وقيل في روايات أخرى إنها حدثت بحضرة الرشيد كما جاء في «إنباه الرواة» للقفطي وعند آخرين، وقيل في عدد من المصادر إن سيبويه قبل الدعوة لأن الفائز في السجال يحظى بمكافأة مالية مجزية. واحتشدت الجماهير لذلك اللقاء يرقبون لمن تكون الغلبة، وخلال المناظرة التي رويت في عشرات المراجع بعدة أوجه، وكان الأرجح فيها أنها مؤامرة دبرت للإطاحة بسيبويه، فحين وصل إلى مجلس البرمكي كان في انتظاره الفراء وأبو الحسن الأحمر تلميذا الكسائي، وقاما باستفزازه، حيث سألاه عن أكثر من مسألة وكلما أجاب عن واحدة منها قالا له: «أخطأت يا سيبويه»، وفي النهاية قال سيبويه للفراء: «هذا سوء أدب منك»، فرد الفراء ووجهه للأحمر: «يظهر أن في هذا الرجل عجلة وحِدَّة»، فعقب سيبويه: «لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكما»، فكان من الواضح حسب ما نقل في المراجع أنها كانت محاولة لاستفزازه وإخراجه عن طوره.ثم حضر الكسائي وناقش مع سيبويه عدة مسائل نحوية، وأظهرا براعتهما اللغوية في النقاش وقوة الحجة، إلى أن توقفا عند الواقعة الأبرز في المناظرة التي اشتهرت بـ«المسألة الزنبورية»، حيث سأل الكسائي سيبويه: «كنتُ أظن أن العقربَ أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أم فإذا هو إياها؟»، فأجاب سيبويه: «فإذا هو هي، ولا يجوز النصب»، فقال الكسائي: «لقد لحنت يا سيبويه، بل الصحيح النصب فنقول: فإذا هو إياها». وكان رأي سيبويه هو الصحيح وذلك لأن القاعدة اللغوية تنطبق في قوله تعالى «ونزع يده فإذا هي بيضاءُ للناظرين»، فـ«هي» مبتدأ و«بيضاء» خبر، وليس في اللغة العربية «فإذا هو إياها» لأن «إياها» منصوب ولا تنصب إلا إذا كانت «حالاً» ولا يمكن أن يكون الضمير حالاً، فبالتالي الرأي الصحيح كان لسيبويه والقرآن يدعم رأيه فيه، ولكن لم يتقبل كلا الطرفين الرضوخ لرأي الآخر سواء كان على صواب أو خطأ. وحينها قال البرمكي: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟، فعرض الكسائي حينها أن يتم إحضار مجموعة من الأعراب الأقحاح الذين ينطقون باللغة السليمة فطرة، فوافق على ذلك، وحين وقفوا أمامهما سألهم وزير هارون الرشيد عن صحة القول، فرجحوا كفة الكسائي، فطلب منهم سيبويه أن يؤكدوا ذلك وينطقوا الجملة، فلم تطاوعهم ألسنتهم على ذلك وتهربوا، وفي ذلك إشارة إلى أن سيبويه كان محقاً، ومع ذلك حسمت النتيجة لصالح الكسائي. وخرج سيبويه من المناظرة مغبوناً، وكان الكسائي قد طلب من الوزير البرمكي أن يعطي سيبويه مكافأة مالية على مشاركته فأعطاه مبلغاً من الدراهم، وربما هذا الموقف ضاعف الأثر في نفسه، فكما أسلفنا، من يتتبع سيرة هذا العالم النحوي سوف يدرك أنه لا يقبل تخطيئه أحياناً حتى عندما يكون مخطئاً فما بالنا حين يكون على صواب ويتم تخطيئه ظلماً، وقيل إنه بعد الواقعة أبت نفسه الرجوع إلى البصرة ولم يكن أمامه سوى العودة إلى شيراز، داره الأولى ليحفظ ما تبقى من هيبة ومكانة، ولما طار الخبر إلى البصرة قرر تلميذه الأخفش الأوسط ورهط من تلاميذه ومريديه أن يقابلوه ويودعوه وهو في طريق عودته قبل الرحيل لوداعه ومواساته، وهكذا جرت العادة فيروى أنّ النضر بن شُميل وهو من تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي حين عزم على الخروج من البصرة إلى خراسان شيّعه نحو 3 آلاف شخص بين محدّث ونحوي ولغوي وإخباري، ويقال إنه حين التقى الأخفش الأوسط بأستاذه سيبويه استأذن منه في نشر كتاب سيبويه، وأخيراً رحل سيبويه ومات كمداً وقهراً بعد فترة قصيرة من وصوله إلى قريته التي ولد فيها، وقيل في عدد من المصادر إنه توفي سنة 180هـ وكان في الـ32 من عمره، ومصادر أخرى قالت إنه كان بلغ 38 عاماً حين وفاته، وأياً كان التقدير الدقيق لعمره فقد توفي شاباً مخلفاً وراءه إرثاً هائلاً في علم النحو.قواعد سيبويه تصمد لأكثر من 1200 عامبعد رحيل سيبويه، وظهور كتابه «الكتاب» في القرن الهجري الثاني، أصبح السائد أن غالبية النحاة أخذوا عن سيبويه النظريات نفسها التي وضعها في علوم النحو، فمثلاً المبرد في القرن الرابع الهجري وضع كتاباً في النحو اسمه «المقتضب» أي الموجز، وعند مقارنته بكتاب سيبويه نجد أنه إلى حد كبير بمثابة ملخص لكتاب سيبويه، وابن السراج وهو من أشهر النحويين ألّف كتاباً اسمه «الأصول في النحو» وكثير من قواعده مقتبسة مما جاء في كتاب سيبويه، وظل «الكتاب» يجتر ويُعلك ويعاد تقديمه في قوالب وأشكال مختلفة ما بين المقتضب والموجز والمفيد والمختصر ليبقى جوهر المحتوى متداولاً على مدى قرون لاحقة وحتى يومنا هذا دون أن تطرأ أي تغييرات على نظريات النحو التي وضعها ونقلها سيبويه.ورغم المتغيرات الزمنية التي طرأت وما باتت تتطلب تغييراً حقيقياً لعصرنة اللغة وتبسيطها ليس على غير الناطقين بالعربية بل على الكثيرين من أبناء هذه الأمة الذين لم يعد بمقدورهم استيعاب علوم لغتهم بمقياس أقوام انهمكت في الشعر والنثر بمختلف اللهجات قبل قرون خلت، فمن وكم من أبناء هذه الأجيال بات بمقدوره فهم البلاغة والبيان وتطبيق الإعراب وقواعد اللغة بمقاييس ذلك الزمان الذي ظل تطبيق محتواه قائما دون مشروعات قوية لتبسيطها وإدخال اللهجات والأمثلة السائدة حالياً في منظومتها؟ علوم اللغة العربية بحاجة إلى إعادة تهيئة لمواكبة الزمن الذي نعيشه، فلو سُئل أبناء هذه الأجيال عشوائياً عن قصة عيسى بن عمر النحوي شيخ سيبويه، التي حكى فيها أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: «ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني»، من سيكون بمقدوره فهم أو تخمين مفرداتها وبيانها وبلاغتها سوى الدارسين والمختصين؟ ولماذا لا تيسر علوم اللغة مجملاً وقواعدها خصوصاً وفقاً لما طرأ عليها من متغيرات زمنية، فقد اتسعت الهوة بين اللهجات المحكية والفصحى بما يقرع نواقيس الخطر، كما أن إقبال العالم على تعلمها بات في مرتبة متأخرة مقارنة بلغات أخرى كالإنجليزية والفرنسية والصينية واليابانية، التي تجني المليارات من اقتصاديات تعليم اللغة، فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد الذين يتعلّمون اللغة الفرنسية حسب آخر الإحصاءات نحو 120 مليون شخص، علماً بأن عدد المتحدثين الأصليين لا يتجاوز 77 مليون شخص، وهذه اللغة تتبع مرجعا لغويا واحدا يحل ويربط ويبسط ويسهل قواعد هذه اللغة وعلومها، ويتمثل في «الأكاديمية الفرنسية للغة»، بينما في العالم العربي يوجد حالياً ما لا يقل عن 11 مجمعاً لغوياً، حالهم لا يقل سوءاً عن خلافات الكوفيين والبصريين في العهد العباسي.والدعوة إلى تيسير قواعد النحو ليست بدعة حديثة، فقد بدأها الجاحظ في القرن الثالث الهجري، ودعا حينها النحاة إلى الاختصار والتيسير بعدما لاحظ نفور الطلاب من صعوبات النحو، وأوصى معلمي النحو قائلا:«وأما النحو فلا تشغل قلب الصبي به إلا بمقدار ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك فهو مشغلة له عما هو أولى به من رواية المثل السائر والخبر الصادق والتعبير البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجاوزة الاقتصار فيه من لا يحتاج إلى تعرّف جسميات الأمور، ومن ليس له حظ غيره، ولا معاش سواه، وعويص النحو لا يجدي في المعاملات، ولا يضطر إليه في شيء»، وفي القرن السادس الهجري برز أيضاً موقف ابن مضاء القرطبي صاحب «الرد على النحاة»، وتلته عشرات المؤلفات التي تدعو إلى المسلك ذاته، وبعضها كان يجابه بنقد حاد يخرج عن سياق الموضوعية، لأن بعض النحاة ومن انساق وراءهم ربطوا قواعد النحو بالقرآن الكريم، وهذا جهد لا ينكره عاقل ولكن أيضاً ربطت بالشعر والنثر والبلاغة في زمنها، كما أن النحو ليس منزهاً عن الأخطاء البشرية، فقد أتى بعد نزول كتاب الله ووضعت قواعده من قبل البشر ويصعب أن تقارن أو تقاس أو تبنى أو تسقط على لغة القرآن وإعجازها الإلهي، ومن ثم يضاف إليها السماع والتعليل والقياس بالأخذ عن أفواه العرب الأقحاح في الجزيرة العربية، عبر رواياتهم وأبياتهم الشعرية وأمثالهم، فلا نجد سيبويه يسجل قاعدة نحوية إلا ويروي معها سيلا من عبارات العرب وأشعارهم، وكل بيت ومثل وكلمة إنما يراد به أن يكون دليلاً على ما يستنبطه من أصول النحو وقواعده، ولا بد لها من الاطراد على ألسنة العرب في أزمان وأمكنة محددة، وما يخالف القاعدة المستنبطة بعد إحكامها يكون «شاذاً»، ومن ثم يبحث له عن تأويل وتتم إضافته، وهكذا تشعب النحو العربي وتعقّد وكان صعباً على العامة حتى في زمن صدور كتاب سيبويه، إذ روى المبرد عن المازني أنه قال: «قرأ عليّ رجل كتاب سيبويه في مدة طويلة، فلما بلغ آخره، قال لي: أما أنت فجزاك الله خيراً، وأما أنا فما فهمت منه حرفاً». كما انتقد الكثير من علماء المسلمين أخطاء النحاة وفي مقدمتها أخطاء كثيرة وردت في كتاب «سيبويه»، ومن بين هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال لأبي حيّان النحوي الأندلسي: «ما كان سيبويه نبيَّ النحو ولا كان معصوماً بل أخطأ في الكتاب في ثمانين موضعاً ما تفهمها أنت. فكان ذلك سببَ مقاطعته إياه وذكره في تفسيره البحر بكل سوء». وقد ورد رأيه هذا في «الدرر الكامنة» لابن حجر وأيضاً عند الشوكاني في كتابه «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» و«الرد الوافر» للدمشقي، وليس القصد نقد التراث النحوي بقدر أهمية التجديد في إطار ما يتواكب مع الزمن، وهي معضلة في تاريخ قواعد اللغة.1. العربية2. الروسية3. الكورية4. نافاجو5. الفنلندية6. الفيتنامية1. الإنجليزية2. الماندرين (الصينية)3. الهندية4. الإسبانية5. الفرنسية6. العربية1. العربية (12.3 مليون كلمة)2. الانجليزية (600 ألف كلمة)3. الفرنسية (150 ألف كلمة)4. الروسية (130 ألف كلمة)5. الإسبانية (93 ألف كلمة)6. الصينية (85 ألف كلمة)1. الإنجليزية2. الفرنسية3. الصينية4. الإسبانية5. الألمانية6. الإيطالية