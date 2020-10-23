تعد أيام أغسطس وسبتمبر أياما سوداء لـ483 متهما أطاحت بهم الأجهزة الأمنية في ملفات جنائية عدة، إذ نجحت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المعنية في كشف غموض الجرائم ومتابعة وملاحقة الخارجين عن القانون، والتعامل معهم بحزم وقوة، وتقديمهم للعدالة نظير ما اقترفوه. وشهد أغسطس القبض على 124 شخصا؛ 46 سعوديا، 20 سودانياً، 15 باكستانيا، 13 بنغلاديشيا، 8 سوريين، 7 يمنيين، 4 هنود، 3 مصريين، 4 أفارقة، و2 من إثيوبيا ومثلهما من مدغشقر. وأقدم الجناة على ارتكاب عدد من الجرائم، على الرغم من شُح المعلومة وصعوبة تفكيك طلاسم بعض الأحداث، غير أن خبرات رجال الأمن أسفرت عن الإطاحة بمنفذي تلك الجرائم. وجاءت منطقة الرياض كأكثر المناطق قبضا على الجناة، تلتها منطقة القصيم، ثم المدينة المنورة، فمنطقة حائل، وبعدها المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة.ونجح رجال الأمن في استرداد مبلغ 3.301.579 ريالا فيما كُشف عن مسروقات بقيمة 11.713.770 ريالا، ومبلغ 500 مليون ريال تم تحويلها لخارج المملكة، وتم القبض على من قام بالتحويل.. ففي منطقة الرياض تم ضبط 8؛ منهم 5 من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، و3 مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية. وتجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي (2020)؛ 500 مليون ريال، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال. وفي عمل أمني آخر، تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على تشكيلٍ عصابي من 7 وافدين من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب 250 سرقة للكابلات النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3.750.000 ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في عدد من الأحياء، وعثرت معهم على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة، كما ضبطت بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم.ترويج أموال معالجة كيميائيافي الرياض تمت الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا جنائية بمقر سكنه شرق مدينة الرياض الذي اتخذه معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها، وضبط بداخله ما يزيد على 100 وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية، إضافة إلى أدوات ومعدات التزوير، وسلاح ناري و8 طلقات حية و4 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدرة.كما أسقطت الجهات الأمنية 4 أشخاص ومواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية تورطوا بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي، حيث تم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل 930.000 دولار أمريكي. فيما نجحت شرطة منطقة حائل في ضبط مواطنين بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين، وانتقل الخبراء المختصون إلى مسرح الحادثة وبالكشف عليها تبين أنها متوفاة ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة. كما تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 3 متهمين لارتكابهم حادثتي سلب بالقوة تمثلت باستدراج أشخاص من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل عن تحويل العملات وبيعها بأسعار منافسة أقل من سعر الصرف الفعلي، وانتحالهم صفة رجال أمن عند مقابلة ضحاياهم، واحتجازهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مقابل إخلاء سبيلهم، حيث استولوا على 120.000 ريال، تم استرداد مبلغ 80.000 ريال منها.تحرش وتصوير نساءنجحت الجهات الأمنية في تحديد هويات 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم ذلك ونشره عبر مواقع التواصل، كما قبض على مقيم باكستاني لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجـوار، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لإحباطها والحيلولة دون تمكن من يقف وراءها من إدخالها إلى المملكة، وقد أسفر ذلك عن ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وبلغ عددها 16.343.000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة مواد غذائية (حبوب الحمص)، كما تم القبض على مستقبلَيها (هندي ويمني)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.كما قبضت في عملية أخرى على مواطنَين 2 قاما بترويج 17.500 قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة. أيضاً قبضت على مواطنين 2، بعد قيامهما بنقل 398.800 قرص من مادة الإمفيتامين، فيما تورط مواطن بمنطقة الرياض، بترويج 10.180 قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.وأطاح حرس الحدود بمحاولة تهريب 229 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيّن اثنين، و6 أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية، فيما أحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير محاولة تهريب 22 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بمركز شني في وادي الحيا، وتم القبض على أحد المهربين من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولته التسلل سيراً قرب إحدى النقاط الأمنية، وضبط ما بحوزته من مادة الحشيش وسلاح ناري، وأحبطت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان في عملية أخرى محاولة تهريب أكثر من نصف طن من مادة القات المخدرة.كما تم ضبط كمية تزن نصف طن من القات المخدر في شاحنة، داخل تجويفات داخلية مهيأة لإخفاء المادة المهربة، والقبض على قائدها وهو مقيم من الجنسية السودانية، وجرى استكمال إجراءات تسليم المضبوطات وقائد المركبة لجهات الاختصاص.سقوط لصوص الكابلاتكشفت شرطة الرياض، عن القبض على أفراد تشكيلٍ عصابي مكون من 8 مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية، أعدوا موقعين في حيي النسيم والحائر لتجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها قطع غيار لحسابهم الخاص، وضبطت بداخلهما 15 مركبة مجزأة مجهولة الملكية تم إخفاء معالمها، إضافة إلى مركبة أخرى مسروقة داخل أحد الموقعين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة، الى جانب الإطاحة بتشكيل عصابي من 4 مواطنين ارتكبوا 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها. واستخدم الجناة المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، و تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. كما تم القبض على 3 وافدين من الجنسية البنغلاديشية بمتجرٍ للإلكترونيات بحي السليمانية، تمثل دورهم في شراء المسروقات من الجناة وبيعها، وتم استرداد جزء من الأجهزة المسروقة كانت بحوزتهم في المتجر، وجرى إيقافهم جميعاً. وقبضت شرطة منطقة الرياض على تشكيلٍ عصابي مكون من 7 وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب 24 حادثة سرقة كابلات نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء السلي، المشاعل، العزيزية، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها 800 ألف ريال.شرطة منطقة الرياض ذكرت أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة 82 ألف ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت 20 ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبتان مسروقتان، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة. وتمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطنين 2 ومقيم يمني الجنسية لتورطهم بسرقة مبلغ 180 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ200 ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات. وأسفرت الجهود الأمنية لشرطة محافظة حفر الباطن عن الكشف عن تفاصيل حريق غامض في 25 شاحنة لنقل الأعلاف اتضح كونه عملا جنائيا متعمدا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها، وتم الاستدلال على هوية المتورط وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، تم القبض عليه. وفي منطقة القصيم تم القبض على مواطنين 2 بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على 500 ألف ريال. فيما تمكّنت شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي من 3 أشخاص (مواطن ومقيمين 2 من الجنسية المصرية)، لتورطهم بسرقة 5 شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة 14 طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر، وضُبط بحوزتهم عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ 22 ألف ريال، وعدد من رُخص السير المزورة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة. وانتحل مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية صفة رجلي أمن، وسلبا مبلغا تجاوز 81 الف ريال من أحد المقيمين في القصيم و ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.خبير أمني: القدرات الأمنية اقترنت بالتكنولوجياأكد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي أن ما تحقق من ضربات أمنية أسهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز المسيرة الأمنية بما يفي بمتطلبات العصر وحماية المكتسبات الوطنية. وأضاف المطرفي أن الأمن في كافة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية يحظى بالإمكانات والتدريبات التي أسهمت في ما تحقق من إنجاز.وأوضح اللواء المطرفي أن الاهتمام بالعنصر البشري وادخال التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والوقاية منها وتتبع منفذيها؛ حقق الأهداف المخطط لها، في ظل تطور أشكال الجريمة وأساليبها، كما مكن الأجهزة الأمنية من التصدي للجريمة بمختلف صورها وأشكالها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.لن يفلت مجرمفي منطقة المدينة المنورة تمكنت الشرطة من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ، وهم؛ مواطنان و3 مقيمين من الجنسية اليمنية، لتورطهم بسرقة مبلغ 150 ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بنحو مليون و200 ألف ريال من أحد المنازل.كما أطاحت شرطة منطقة الرياض بتشكيلٍ عصابي مكوّن من خمسة مقيمين سوريين ومقيم يمني امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية. وبينت الشرطة، أن أفراد التشكيل درجوا على استضافة الضحايا بمقرّاتٍ فاخرة مستأجرة وإيهامهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، مع توقيعهم على اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدما لرسوم إدارية وقيمٍ مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً، و أقروّا بارتكاب 15 عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بذات النمط والسلوك الإجرامي، استولوا خلالها على ما يقارب 4 ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير ووثائق تأمين مزيفة. ونجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط شقتين سكنيتين بحيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية، ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعظمهم من الجالية الإثيوبية، فيما احتوت الشقة الأخرى على أكثر من 30.000 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز 800.000 ريال و26 جواز سفر أجنبيا.وأزالت شرطة منطقة الرياض الغموض عن جريمة اعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهم بارتكاب 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف الآلي وافتعال عطلٍ بخانة استلام الأوراق النقدية، ما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة.كما تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بـ2 من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة المقتنيات الشخصية وتم ضبطهما متلبسين أثناء شروعهما في ارتكاب إحدى جرائمهما بحي السليمانية، وأقرّ الاثنان بالتورط في 72 حادثة، واستيلائهما على 50 جهازاً منها حواسب آلية وأجهزة لوحية وجوالات متنوعة.استدراج العاملين في «التطبيقات»تواصلت وتيرة العمل الأمني في سبتمبر بضبط 3 مخالفين لنظام الإقامة، من الجنسيات المالية والتشادية والنيجيرية، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تركز معظمها بحي منفوحة وسط مدينة الرياض، إذ امتهنوا استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبلغت قيمة المسروقات 20.000 ريال. وتورط مواطن باختلاس مبالغ مالية من أجهزة الصرف الآلي التابعة لأحد البنوك المحلية بمحافظة جدة على فترات زمنية مختلفة، مستغلاً عمله في البنك نفسه، وقدرت المبالغ المختلسة بنحو 120.000 ريال، وتم القبض عليه.وفي القصيم، تم القبض على مواطنين تورطا بعدد من الجرائم، تمثلت بانتحال صفة رجلي أمن، وسلب العمالة الوافدة والاستيلاء على ما معهم من أموال، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ 30.000 ريال، وفي المنطقة الشرقية تمكنت الشرطة من القبض على مواطن ومقيمين 2 من الجنسية المصرية، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين، حيث ضُبطت بحوزتهم 420 شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و26 جهاز جوال و7 أجهزة قارئ للبصمة و1672 بطاقة إعادة الشحن، ومبلغ 77.851 ريالاً، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وأسفرت عمليات البحث والتحري بشرطة منطقة الرياض عن ضبط مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، تورط باتخاذ شقته السكنية مقرًا (لعيادة أسنان)، وضبط بها تجهيزات ومستلزماتٍ وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة.كما قبضت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبطت بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر. وضبطت شرطة حائل 3 مقيمين من الجنسية المصرية، تورطوا بسرقة 14 بطارية ومولدا كهربائيا تعود لأبراج عدد من شركات اتصالات بقيمة تقدر بـ200 ألف ريال، وتمت استعادة المسروقات.أما شرطة محافظة جدة فقد ألقت القبض على مواطن تورط بارتكاب 50 حادثة سرقة لمركبات ومحلات مواد غذائية، وسرقة سائقي أجرة وضبط عصابة باكستانية امتهنت تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود، واتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على 371 رخصة إقامة مزورة، إضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير.حدث في سبتمبرفي سبتمبر تم ضبط 359 متهما نفذوا جرائم مختلفة بينهم تنظيمٍ عصابي مكون من 9 مقيمين، امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبطوا في منطقة الرياض وبحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بلغت 1.036.182 ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.كما أعلنت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الرياض من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين (من الجنسية الهندية)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها 120.000.000 ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره 22.500 ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع. كما أطاحت الأجهزة الأمنية في الرياض بـ4 يمنيين امتهنوا سرقة كابلات نحاسية وقواطع كهربائية من القصور والمباني الحكومية غير المأهولة، وغرف الكهرباء الخاصة بالمرافق العامة والمحطات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث بلغت قيمة المسروقات 655.000 ريال في 35 قضية سرقة من مواقع متعددة بمدينة الرياض. وألقت الجهات الأمنية أيضا القبض على 11 من الجنسية الباكستانية من مخالفي نظام الإقامة، في العقدين الثالث والرابع من العمر، إثر تورطهم بالسطو على 3 مستودعات وسرقة الكابلات الكهربائية التي بداخلها، والاعتداء على حراساتها وسلب الجوالات التي بحوزتهم، وتقدر قيمة المسروقات بأكثر من 2.000.000 ريال.