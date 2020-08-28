تساؤلات عديدة طرحها مواطنون في العاصمة المقدسة عن سبب الصمت على لصوص المخططات خلال قيامهم بتخطيط الأراضي وإقامة مكاتب عقارات والبدء في البيع والتسويق والإعلان عن المخططات المخالفة حتى يقع البسطاء ضحية للخداع والنصب.ويضيف آخرون أن البلديات لا تستيقظ إلا بعد الانتهاء من عمليات التسويق وبعد فوات الأوان ويتكبد المواطن الخسائر وضياع تحويشة العمر بين مماطلات البائع ومراجعات الجهات المختصة. خلال الأسبوعين الماضيين استعادت بلديات العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أراضي حكومية في أحياء الرصيفة ووادي جليل والحسينية الفيحاء والجوهرة وغيرها من الأحياء السكنية في مكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تتجاوز 20 ألف متر مربع في أكثر من 30 موقعا، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لأصحابها، ما دفع الجهات المعنية إلى إزالتها. كما عملت الفرق الرقابية على استعادة أراض بيضاء في وادي جليل دون صكوك شرعية بمساحة إجمالية بلغت 3000 متر مربع.