رصد ميداني لـ«عكاظ» كشف أن نسبة عظمى من العمال الوافدة في المهن المتعددة بقطاع التجارة العامة وقطاع المقاولات لم يلتزموا بالاشتراطات الوقائية التي تحميهم من كورونا، يعملون في محلاتهم ومهنهم في البناء والتعمير دون سبل للوقاية؛ في حائل -مثلاً- التقت «عكاظ» العامل الباكستاني حبيب، فقال إنهم يعملون من الصباح حتى المساء في البناء والتشييد ولم يكن لديهم أي معلومات توعوية عن كورونا، واعتقد معظم العمال أن المرض عبارة عن زكام وينتهي بعد 3 أيام، وفي السكن لا معقمات ولا كمامات ولم نفكر في جلبها لأن المرض غير خطير أو معدٍ. أما فني التكييف نزار فيقول: أعمل في إصلاح المكيفات والثلاجات، وأمارس عملي بشكل يومي دون انقطاع، وأخالط الكثير من الناس، ولم يكن لدي فكرة كاملة عن كورونا، ولم ألبس الكمامات ولا أستخدم المعقمات، وأمارس حياتي بشكل طبيعي دون أي احترازات، وأعود للمنزل الساعة 7 مساءً. في المقابل، شدد مدير إدارة مكافحة العدوى في صحة حائل عبدالرحمن الطريفي لـ«عكاظ» على منع تجمعات العمالة للحد من انتقال عدوى كورونا، وعدم الالتقاء بأشخاص جدد، والاهتمام بالنظافة العامة. ولفت إلى أن الصحة تعمل على رفع التوعية بلغات عدة من خلال منشورات، فيديو، والتأكيد على وجود الاشتراطات الصحية في مقار السكن والتهوية الجيدة ومنعهم من استخدام الأجهزة متعددة الاستخدام. ودعا الطريفي العمال في حال حدوث أي أعراض إلى اعتزال الآخرين، ومراجعة أقرب مستشفى، وتطهير الأسطح، والامتناع عن صيانة وترميم المنازل إلا في أضيق الحدود.