كشف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الطائف عبدالعزيز بن عايش عن إيقاف أعمال المقاولات بسبب الجائحة، رغم ما تكبدوه من خسائر تظل صفرا أمام صحة المواطن والعامل. وقال «للأسف مازال عدد كبير من المؤسسات لا تلتزم بأي اشتراطات تحمي عمالتها من العدوى أو توفر لها الكمامات والمعقمات والتباعد أثناء العمل وتنقل عمالتها من حي إلى آخر دون تقيّد باشتراطات الصحة لاسيما الأعمال الخاصة بالإنشاء والتعمير ومهن البناء والحدادة والنجارة والخلاطات اليدوية». وأضاف ابن عايش أن اللجنة لمست التهاون مع الجائحة وطالب بإيقاف هذه الأعمال؛ كونها ليست أعمالا خدمية للمواطن ويمكن تأجيلها. وطالبت اللجنة من الجهات المخولة توضيح طرق التواصل للاستفادة من حزم التحفيز للقطاع الخاص وعلى استعداد لتقديم ما تستطيع في هذا المجال من نقل وتجهيز أو تركيب للمواقع المتنقلة.