قدم استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور خالد باواكد، روشتة توعوية في كيفية التعامل مع العمال في ظل موجة الكورونا، خصوصا أن هذه الفئة الأكثر مخالطة بسبب خروجهم المتكرر لشراء احتياجات الأسر. وطرح باواكد خيارات عدة للتعامل معهم، بحثهم على غسل الأيدي والتعقيم المتواصل وحثهم على استخدام القفازات عند استخدام عربات التسوق وإبقاء السائق خارج باب المنزل عند إحضار الاحتياجات اليومية والمناولة عن بعد؛ منعا لانتقال أي عدوى بالفايروس، مشيرا إلى أهمية قضاء السائق لاحتياجات المنزل صباحا بعيدا عن فترة الذروة لتجنب مخالطة أكبر قدر من الناس، مؤكدا على الأسر أهمية شراء الاحتياجات الضرورية مرة واحدة منعا للخروج شبه اليومي لمراكز بيع المواد الغذائية. وطلب باواكد من ربات المنازل التخلص من أكياس التسوق وتعقيم المعلبات تجنبا لنقل العدوى باللمس.