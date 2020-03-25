لا يختلف وضع عمال المطاعم عن غيرهم، ويتوجب عليهم الالتزام بالتعليمات الصحية. وتشهد المطاعم تردد عشرات الزبائن للشراء؛ ما يستلزم الحذر. الباحث في مكافحة العدوى في مركز الأبحاث في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور بندر العصيمي يوضح لـ«عكاظ»، أن عمال المطاعم يلزمهم لبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر للأسطح في مناطق تحضير الطعام، علماً أن الفايروس يموت من حرارة الطبخ. وقد يكون عمال المطاعم مصدراً لانتشار العدوى في حالة عدم التزامهم بالاشتراطات. وأكد أن المطاعم وغيرها من المحلات تحتاج زيادة الوعي والالتزام بالإرشادات، حتى لا يشكل عمّالها خطراً على الآخرين.