شدد الاختصاصي في مكافحة العدوى الدكتور حاتم الهاني على ضرورة التزام العمالة بالإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيراً إلى أن التعليمات ومتطلبات السلامة الخاصة بالعمالة لا تختلف عن الإجراءات المعلنة، مبيناً أن منع الاختلاط المباشر سواء في المطاعم أو غيرها من الشركات الأخرى يمثل الحل الأمثل للحفاظ على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الشركات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في بث التوعية. وأضاف الهاني أن أجهزة الدولة قامت بدور كبير خلال الأسابيع الماضية لبث الوعي، ويمثل أصحاب الشركات الحلقة الأقرب لنشر الوعي الصحي لدى العمالة الوافدة من خلال استخدام اللغات المختلفة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنظافة واستخدام الكمامات والقفازات؛ باعتبارها من أهم المتطلبات في المرحلة الحالية، مضيفاً أن عملية حماية العمالة من الإصابة بعدوى كورونا لا تختلف عن طريقة حماية المستهلك لنفسه، لافتاً إلى أن العلاقة بين العمالة والمستهلك تبادلية، مطالباً بضرورة مساهمة أرباب العمل في عملية بث الوعي الصحي، عبر توفير بيئة الحماية. وأضاف: إن المجتمعات الحية تمتاز بصفة «التكاملية» عبر ممارسة الكثير من الأدوار؛ عوضاً عن الاعتماد على طرف دون آخر.