تفاعلا مع ما نشرته «عكاظ» أمس في جولة فيديو مصوّر حول التلاعب في أسعار الخضار والفواكه بالطائف، وسيطرة العمالة على البسطات العشوائية بالسوق المركزية، باشرت أمس الأول شرطة الطائف والأمانة والتجارة إزالة 40 بسطة عشوائية مخالفة تفتقر للاشتراطات الصحية، وتشوه المظهر العام، وتعرض مواد غذائية بشكل مخالف، مما يعرضها للتلوث، وتتلاعب بالأسعار.وتم رصد هروب عمالة فور مشاهدتهم الجهات المعنية. وكانت «عكاظ» رصدت في جولة مباغتة ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بشكل جنوني وصل إلى 200%، في استغلال فاحش لأزمة «كورونا».