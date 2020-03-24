رصدت جولة «عكاظ» وفرة في المواد الغذائية في مراكز التسوق بجازان واستقرار أسعارها دون تسجيل حالات ارتفاع حسب عدد من المواطنين والمقيمين، في وقت كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمستودعات للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الأساسية.وأظهرت الجولة وفرة في السلع والمواد الاستهلاكية واستقرار أسعارها وتوافر مخزون كاف واستمرارية سلال الإمداد للأسواق ومنافذ البيع، فيما بلغت أسعار الكليوغرام الواحد للطماطم ٥ ريالات والبطاطس ٤ ريالات والفاصولياء ١٠ ريالات، كما تراوحت أسعار الفاكهة ما بين ٥ ريالات إلى ١٢ ريالا للكيلو.وأبدى عبدالرحمن محمد ارتياحه من توفر السلع الغذائية في جميع الأسواق التجارية دون نقص، إضافة إلى أسعارها التي بقيت على ما هي عليه دون ارتفاع، مشيرا إلى أنه خلال تسوقه لم يشعر بوجود نقص في المواد الغذائية.ولفت عبدالإله بصيلي إلى أن أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بأزمة فايروس كورونا إضافة إلى وفرتها مثل بقية الأيام السابقة، معبرا عن شكره للجهود التي تقوم بها المملكة في توفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.