أكد المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، تشكيل لجنة معنية من وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء لمتابعة الإجراءات لمواجهة المغالاة في أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات والمعقمات.جاء ذلك بعد شكاوى عدد من المواطنين والعاملين في المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات والصرافة والمكاتب والبنوك وصالونات الحلاقة من الارتفاع المفاجئ في هذه السلع.ويقول أحمد عبدالله أحد العمال في بوفيه: نستخدم الكمامات الواقية وفوجئنا بزيادة سعر العبوة إلى 35 ريالاً، مما اضطره لدفع المبلغ. واستغرب عبدالله الغامدي الموظف في محل للصرافة من الارتفاع غير المبرر. وأكد محمد الوصابي عامل في متجر تخفيضات، الارتفاع الكبير في قيمة الكمامات واختفاءها من أرفف الصيدليات.