شهد سوق الخضراوات والفواكة في خميس مشيط، ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، وحمّل المستهلكون بشدة الجهات الرقابية المسؤولية لعدم ملاحقتها المغالين وعدم فرض العقوبات النظامية تجاه المتجاوزين. وقال محمد الشهراني وسعيد القحطاني وفهد اليوسف لـ«عكاظ»: للأسف حدث ارتفاع مبالغ وملحوظ في أسعار الفاكهة والخضراوات دون رقابة ميدانية، وفي ظل هذه الظروف استغل معظم البائعين الظروف الحالية لرفع الأسعار. تحدثنا كثيراً مع الباعة لكنهم حمّلوا تجار الجملة مسؤولية رفع الأسعار، إذ طالبوا المواطنين بالحديث مع تجار الجملة. وأشار المتحدثون إلى أن الظرف الراهن في التصدي لفايروس كورونا أثر سلبا على عدد من مرتادي السوق، وأضافوا «كلنا أمل في العمل بحزم من جهة الاختصاص والمتابعة اليومية، وفرض العقوبات النظامية بحق كل متجاوز». يُشار إلى أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي قام بزيارة سوق الخضراوات قبل يومين وشدد على معالجة سوء التنظيم والنظافة.