«عكاظ» رصدت في جولة ميدانية بالقريات تفاوت الأسعار، والتقت بعض المواطنين والتجار للوقوف على السبب الحقيقي، إذ قال ضيف الله العازمي إنه خلال فترة تسوقه وقف على اختلاف الأسعار، وتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين. كما أعاد بعض المشتريات اعتراضاً على رفع السعر. في المقابل، قال صالح الخمعلي العنزي، بائع خضار في سوق الخضار المركزي إن أغلب تجار الخضار بالقريات ضحايا للمستوردين من تبوك أو الرياض أو الشرقية وهي المدن الرئيسية لاستيراد الخضراوات، مؤكداً أن أرباحهم لا تزيد عن ريال وريالين ومن يتحكم بالأسواق هم الموزعون.وتواصلت «عكاظ» مع فرع وزارة التجارة والاستثمار بالقريات فأكدوا أنهم يقومون بجولات يومية على الأسواق وإعداد تقرير لرفعه للوزارة لمعرفة سبب رفع التجار الرئيسيين الأسعار، وفي حال اكتشاف السبب سيتم الإيضاح بشكل رسمي.