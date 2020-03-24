مع اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فايروس كورونا لامس سعر الخروف الحري الـ1500 ريال. ورصدت «عكاظ» أمس (الأحد) باعة متجولين في الطائف يبررون ارتفاع الأسعار بكثرة الإقبال في ظل إغلاق الأسواق الرسمية، وبلغ سعر الخروف الكبير 1500 ريال، والوسط بين 1100 و1300، والصغير 950 ريالاً، وراوحت أسعار التيوس بين 700 و900 وفق أحجامها. وطالب مواطنون بضبط الأسعار وعدم السماح باستغلالهم. وقال فهد العتيبي وسلطان البقمي إن خروف كورونا أصبح يلامس سقف الـ1500 ريال، وهذا أمر محبط، وأشار فواز الجعيد إلى أن الارتفاع غير مبرر بعد إيقاف المناسبات.