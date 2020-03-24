نفذ مركز الأزمات التابع لإمارة حائل، حملة أسقطت مستودعاً كبيراً خزن أكثر من مليون كمامة وتمت إعادتها لمنافذ البيع. وكشف رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الأزمات وكيل إمارة حائل عادل آل الشيخ لـ«عكاظ» أن المركز يبذل جهوداً كبيرة في ضبط الأسواق والمنافذ التجارية وتشديد الرقابة الحازمة في عدم استغلال الأزمات، وأن المركز مستمر في جولاته التفتيشية على الصيدليات والمستودعات والأسواق؛ بغية التأكد من توافر مستلزمات التصدي الطبية الكافية، وأيضا تطبيق كل الاحترازات وتأمين الدواء والغذاء في كل الأسواق. وأضاف أن مركز الأزمات انتقل من مرحلة التوعية لمرحلة الرقابة من خلال مندوبين من أمانة حائل والشرطة والصحة والتجارة لتكامل العمل وجودته على كافة المحال التجارية.