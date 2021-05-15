ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما، ويعيش في «أوفييدو» بشكال غرب إسبانيا الأسبوع الماضي، بسبب اتصاله برقم الطوارئ نحو 9 آلاف مرة.

الواقعة الغريبة حدثت في عام 2019، إذ اتصل الرجل الأربعيني بخدمات الطوارئ ما يقرب من 9000 مرة، فقط من أجل إهانة المشتغلين أي العاملين في الخدمة، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأكد العاملون بخدمات الطوارئ، أن الرجل لم يكن يعاني من أي أزمة أو مشكلة على الإطلاق، بل كان يتصل فقط من أجل سبهم وشتمهم، وقرر الموظفون تقديم شكاوى رسمية ضد الرجل الغريب، بعد ضيقهم من استمرار مكالماته المستفزة دون أي مبرر، وتم اعتقاله الأسبوع الماضي.

وكشف تحقيق رجال الشرطة، عن أن الرجل الأربعيني كان يتصل باستمرار بخطوط الطوارئ، لأكثر من عامين لغرض وحيد فقط، وهو توبيخ العاملين بخدمات الطوارئ وإهانتهم، وفقا للشكاوى الرسمية التي تم تقديمها، وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن في حالة طارئة على الإطلاق.