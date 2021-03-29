حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد الموعد الجديد لإقامة بطولة المملكة لدرجة البراعم في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2020-2021 لمواليد (2006 - 2007 - 2008، فما فوق)، والتي ستكون خلال الفترة من 5 - 9 أبريل القادم.

وستقام المباريات على 4 صالات هي: مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ونادي الخليج بسيهات، وناي الصفا بصفوى، ونادي النور بسنابس، بمشاركة 19 نادياً، قُسمت إلى 5 مستويات ضمن الأول فرق (النور، الخليج، مضر، المحيط)، والثاني ( الهدى، الصفا، القارة، الوحدة)، والثالث (العمران، الترجي، العدالة، حراء)، والرابع (أحد، الحزم، الابتسام، الهداية).

وفي المستوى الخامس (الوطن، السروات، وجبة)، إذ ستقام قرعة البطولة بعد غدٍ (الأربعاء) على مسرح نادي القادسية بالخبر، وسيتم توزيع الأندية المشاركة على 4 مجموعات، 3 مجموعات ستضم 5 أندية، والمجموعة الرابعة ستضم 4 أندية.