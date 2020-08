تعود السلسلة المبدعة الأكثر مبيعاً في تاريخ لعبة Call of Duty إلى عشاق اللعبة في جميع أنحاء العالم مع Call of Duty®: Black Ops Cold War الجديدة كلياً. وهي جزء جديد من سلسلة Black Ops الأصلية المفضلة لدى اللاعبين، وتدور أحداثها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.

تُسقِطُ لعبة Black Ops Cold War اللاعبين في خضم عالم متقلب سياسياً خلال الحرب الباردة في تجربة مؤثرة يتخللها الكثير من الغموض. وإضافة إلى طور القصة، ستجلب Black Ops Cold War ترسانة من أسلحة ومعدات الحرب الباردة إلى الجيل الجديد من أسلوب Black Ops القتالي لنمط تعدد اللاعبين Black Ops القتالية متعددة اللاعبين، وتجربة لعب تعاونية جديدة كلياً مع «الزومبيز».

طورت كل من Treyarch وRaven Software لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War لوحدات منصات الجيل الجديد، ومن المقرر إطلاقها لمنصات PlayStation 4 وXbox One والحاسوب الشخصي عبر موقع Battle.net بدءاً من 13 نوفمبر، وسيتم إطلاق إصدارات لمنصات PlayStation 5 وXbox Series X في فترة عطلات 2020 حسب تاريخ توفر منصات الجيل الجديد للمستهلكين.

وقال المدير التنفيذي لشركة Activision Blizzard بوبي كوتيك: «نحن متحمسون لإطلاق اللعبة الرائدة الجديدة من سلسلة Call of Duty، إحدى أشهر سلاسل الألعاب في مجال الترفيه ومشاركتها مع أكثر من 100 مليون لاعب ليستمتعوا بتجربتها عبر منصات الكونسول والحواسيب الشخصية والهاتف المحمول. وستوفر لعبة Black Ops Cold War تجربة مشوقة سترتقي بمعايير ألعاب الأكشن الجديدة وتحافظ على تواصل لاعبينا مع أصدقائهم».

فيما قال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للعبة Call of Duty في شركة Activision بايرون بيد: «ليست هناك طريقة أفضل للكشف عن لعبة Black Ops Cold War من مشاركتها مع لاعبينا في Call of Duty: Warzone. وترتقي لعبة Black Ops Cold War بميزاتها من كافة النواحي فتمتاز بطور قصة مشوق للغاية وتوفر الجيل الجديد من أنماط تعدد اللاعبين وتجربة زومبيز جديدة كلياً وتجلب محتوى جديد ورائع إلى Warzone. ونشعر بالسعادة بقيادة Treyarch وRaven لفرق التطوير لدينا من أجل تقديم تجربة Black Ops الجديدة والمذهلة إلى الجيل الجديد من منصات الألعاب المشهورة».

ومن جهته، قال المدير الإبداعي الأول لدى Raven Software دان فوندراك: «إنه لشرف كبير لنا أن نطور قصة جديدة كلياً للاعبي Call of Duty: Black Ops. وتكمل لعبة Black Ops Cold War القصة مباشرةً بعد نهاية النسخة الأصلية، حيث يهبط اللاعبون في رحلة مشوقة ومليئة بالمؤامرات في فترة الثمانينيات. وسيتمكن اللاعبون من القتال جنباً إلى جنب مع الشخصيات المفضلة لديهم مثل Woods وMason وHudson إلى أن يتمكنوا من الكشف عن الحقيقة. وسيتخلل اللعبة الكثير من الألغاز والغموض، حيث ستساهم خيارات اللاعبين في رسم مسار القصة. ولا يسعنا الانتظار إلى أن يجرب اللاعبون اللعبة بأنفسهم».

ومن جانبه، قال رئيس الاستوديو المساعد لدى Treyarch مارك غوردون: «تعتبر لعبة Black Ops Cold War احتفالا بما يميز سلسلة ألعاب Black Ops وبداية جديدة للجيل الجديد من اللاعبين. ونشعر كمطورين بأن قدرتنا على تقديم هذه التجربة عبر جيل جديد من منصات هي فرصة رائعة ومشوقة».

وأضاف رئيس الاستوديو المساعد لدى Treyarch دان بنتينج: «اليوم هو البداية فقط، وسيقدم استوديو Treyarch تجربة لعب جديدة ومتصلة متعددة اللاعبين، إضافة إلى تجربة زومبيز مذهلة، هذا عدا عن خططنا لتوسيع لعبة Call of Duty: Warzone عبر تجارب جديدة للجميع. المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت!».

تدمج Call of Duty: Black Ops Cold War بأسلوب Black Ops الفريد عناصر من ثقافة البوب في الثمانينيات من خلال قصة مؤامرة محيرة يسيطر فيها الخداع في نمط القصة الفردي الرائع. ويواجه اللاعبون في هذا الجزء التكميلي للعبة Call of Duty: Black Ops الأصلية شخصيات تاريخية ويكتشفون الحقائق الصعبة وهم يقاتلون في جميع أنحاء العالم في مواقع شهيرة مثل شرق برلين وتركيا وفيتنام وموسكو خلال الحقبة السوفيتية والمزيد. وسيحاول اللاعبون بصفتهم عملاء من النخبة، إيقاف مؤامرة كانت في طور الإعداد لعقود من الزمن ويتابعون مسار شخصية غامضة تُدعى Perseus وهي تخوض مهمة لزعزعة توازن القوى العالمية وتغيير مسار التاريخ. وسيجلب اللاعبون إلى جانب طور القصة مجموعة واسعة من أسلحة ومعدات الحرب الباردة إلى الجيل الجديد من المعارك متعدد اللاعبين وتجربة زومبيز الجديدة كلياً.

وتدعم اللعبة الجديدة اللعب عبر أجهزة الجيل الجديد والحالي Cross Generation Crossplay Support مع تطويرات الأداء في جميع الأوضاع. وستوفر لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War أيضاً تذكرة القتال باتل باس التي تضم مجموعة رائعة من المحتوى المجاني بعد الإطلاق، بما في ذلك خرائط وأنماط متعددة اللاعبين وتجارب زومبيز مع جدول مشوق لفعاليات اللعب لمجتمع اللعبة.

تابعو رابط Twitch.tv/CallofDuty بتاريخ 9 سبتمبر لمشاهدة العرض المرتقب وإلقاء النظرة الأولى على تجربة اللعب متعددة اللاعبين في Black Ops Cold War. كما ستدعم لعبة Black Ops Cold War أيضاً تجربة اللعب المجانية الناجحة Call of Duty: WarzoneTM تضيف إلى تفاصيلها. وتتضمن Black Ops Cold War ميزات التقدم المشتركة مع Warzone وتضيف مخزون جديد كلياً من الأدوات التي يمكن استخدامها في كل من Black Ops Cold War وWarzone. كما سيتمكن لاعبو Warzone من استخدام كافة محتوى Call of Duty: Modern Warfare®، بما في ذلك الشخصيات ومخططات الأسلحة التي كسبوها مسبقاً.

ومن المقرر إطلاق لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War عالمياً بتاريخ 13 نوفمبر لأجهزة PlayStation 4 وXbox One والحاسوب الشخصي عبر Battle.net. وسيتم إطلاق إصدارات الجيل الجديد من Call of Duty: Black Ops Cold War في فترة عطلات 2020 حسب وقت توفر المنصات الجديدة للمستهلكين.

وابتداءا من اليوم، سيتمكن اللاعبون الذين يسجلون طلبهم المسبق أو يشترون مسبقاً إصدارات رقمية محددة من لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War من كسب مكافآت رقمية على الفور بما فيها شخصية Frank Woods من Black Ops واستخدامها للعب في Call of Duty: Warzone وCall of Duty: Modern Warfare الآن، وسيتمكنون من تجربة النسخ التجريبية من لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer Open Beta متعددة اللاعبين في وقت مبكر. وسيتم الإعلان عن مواعيد إطلاق النسخة التجريبية المفتوحة قريباً. وللمزيد من معلومات حول الطلب المسبق والشراء المسبق والقائمة الكاملة لخيارات البيع بالتجزئة الرقمية وعروض باقات الجيل الجديد، يرجى زيارة (https://support.activision.com/black-ops-cold-war/articles/call-of -duty-black-ops-cold-war-editions-faq).

تنشر Activision لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) وطورتها استوديوهات Treyarch وRaven Software الحائزة على الجوائز. وتوفر لعبة Black Ops Cold War تجربة محسّنة للحاسوب الشخصي طورتها شركة Beenox حصرياً لموقع Battle.net، وهو منصة Blizzard Entertainment للألعاب على الإنترنت. وتتضمن اللعبة دعم التطوير الإضافي من High Moon Studios وActivision Shanghai وSledgehammer Games. وللمزيد من المعلومات والاطلاع على أحدث الأخبار، يرجى زيارة: www.callofduty.com وhttps://www.youtube.com/channel/UC24dkc5gPRERDzFmi58jPRA ومتابعة Treyarch@ وRavenSoftware@ وCallofDutyARA@ على Twitter وInstagram وFacebook.

يذكر أن شركة Activision تقع في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، وهي شركة عالمية رائدة مُنتِجة وناشرة للألعاب التفاعلية. تعمل شركة Activision في جميع أنحاء العالم وهي شركة فرعية تابعة لشركة Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI)، وأحد الشركات المذكورة ضمن مؤشر أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية (S&P 500). لمزيد من المعلومات حول شركة Activision ومنتجاتها، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.activision.com أو متابعة حسابها Activision@.