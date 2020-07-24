بسبب التحديات الناجمة عن جائحة COVID-19، أعلنت شركة 2K Games عن تأجيل تاريخ إصدارMafia : Definitive Edition من 28 أغسطس إلى 25 سبتمبر.وصرحت الشركة في بيان رسمي: «على الرغم من أننا قد خططنا في الأصل لإطلاق اللعبة قبل شهر في 28 أغسطس، أصبح إنهاء كل شيء في الوقت المناسب لتاريخ الإطلاق أمراً صعباً بشكل متزايد بسبب وباء COVID-19 العالمي، وآخر شيء نريد القيام به هو المساومة».«منذ البداية، كان هذا مشروعاً شغوفاً بالنسبة لنا. ساعد العديد من المطورين لدينا في إنشاء مافيا الأصلية، وكلنا ملتزمون بصياغة تجربة محدثة تستحق تلك الكلاسيكية الخالدة. نحن نقدر صبرك وتفهمك لأننا نرغب بأن تكونMafia: Definitive Edition على أكمل وجه لجميع معجبينا حول العالم.»سيتم إصدار اللعبة على الكمبيوتر الشخصي وPS4 وXbox One. كما سيتم إصدار مقطع دعائي يكشف طريقة اللعب في 22 يوليو.