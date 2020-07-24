أزالت شركة «أكتيفيجن» إشارة «OK» من لعبة Call of Duty: WarZone، لاعتقادها بأنها تثير الكراهية ومرتبطة بعنصرية المتطرفين البيض، حسب تقرير نشره موقع EuroGamer. لم تصرح الشركة بسبب إزالتها الإشارة رغم أنها إحدى أكثر الإشارات المستخدمة في اللعبة، إلا أنه من المؤكد إيمانها بأهمية سلامة مجتمع اللعبة وخلوها من أي إضافة قد يساء استخدامها للإساءة لأي شخص. وأشار التقرير إلى أن رابطة مكافحة التشهير قامت بإدراج نفس الإشارة في قائمة رموز الكراهية لنفس السبب. وتعود قصة ارتباط الإشارة بعنصرية البيض في موقع 4Chan عندما قام المستخدمون باستخدام الإشارة من باب السخرية لإيهام الإعلام الأمريكي أن لها معنى سريا، إلا أنها تطورت وأصبحت مرتبطة باليمين المتطرف كعلامة لتفوق العرق الأبيض.