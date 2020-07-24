على مدار العامين الماضيين، حاولت مايكروسوفت جاهدة رفع تشكيلة ألعاب الطرف الأول عن طريق شراء وتأسيس الاستوديوهات، ونجحت في السنوات الأخيرة من الجيل الحالي في كسب ثقة اللاعبين بعد استحواذها على استديوهات كبيرة مثل Ninja Theory وإطلاق الإكس بوكس ون إكس.وفي إطار توسيع قاعدة ألعابها الحصرية، نشرت The Information تقريرا يشير إلى أن مايكروسوفت تبحث الآن إمكانية الحصول على شركة Warner Bros. Interactive، بعد تقرير من CNBC يفيد بأن الشركة الأم AT&T تفكر في بيع قسم الألعاب في WB مقابل نحو 4 مليارات دولار في محاولة لتخفيض نحو 154 مليار دولار من الديون.لن يكون شراء WB Games سهلاً لمايكروسوفت، إذ إن هناك الكثير من الشركات الكبيرة التي ستدخل هذا السباق مثل Activision وBlizzard وElectronic Arts وTake-Two Interactive، التي أعربت أيضاً عن اهتمامها بالعناوين والاستوديوهات الكبيرة التي تقع تحت مظلة WB، التي تشمل Avalanche Software وNetherRealm Studios وRocksteady Studios وTT Games وغيرها.شراء مايكروسوفت للشركة يعني أن الألعاب المستقبلية مثل LEGO وHarry PotterوJust Cause وBatman وMortal Kombat وغيرها يمكن أن تصبح حصرية لـXbox، خاصة أن بلايستيشن تمتلك عنوان سبايدر مان أحد أشهرالأبطال الخارقين وتنشرها بشكل حصري على البلايستيشن 4، وتعتبر لعبة «مارفل سبايدر مان» أحد أنجح ألعاب هذا الجيل حيث باعت أكثر من 13 مليون نسخة، ما يجعل باتمان عنوانا مغريا للاستحواذ من قبل مايكروسوفت للحصول على قطعة من كعكة ألعاب الأبطال الخارقين، خصوصا أن آخر إصدار للعبة باتمان كان في 2015، وعشاق فارس الظلام متعطشون لجزء جديد.وعلى الرغم من التنافس الشرس بين الناشرين للحصول على شركة Warner Bros. Interactive، يبدو أن مايكروسوفت هي المرشح الأقرب للفوز بهذه الحزمة الرائعة من المطورين، لرغبتها الشديدة في إنشاء مجموعة من استوديوهات الطرف الأول منافسة لما تمتلكه بلايستيشن.وسيؤدي شراء WB Interactive إلى زيادة عدد مطوري Xbox Game Studios بشكل كبير. وسبق أن استحوذت مايكروسوفت على عدد من المطورين رفيعي المستوى بما في ذلك Ninja Theory وObsidian وDouble Fine وغيرهم.