استعدوا يا عشاق لعبة Crash فأصبح الجزء الرابع من اللعبة Crash Bandicoot 4: It’s About Time الجديد كلياً والتي ستتوفر في العام 2020. حيث تمنح Activision Blizzard، (NASDAQ: ATVI) واستوديو تطوير الألعاب Toys for Bob عشاق اللعبة جزء تكميلي أصلي لسلسلة الأجزاء الثلاثة الأولى بعنوان Crash Bandicoot 4: It’s About Time. وتعود شخصياتنا الرائعة في هذا الجزء ضمن رحلة يتخللها الكثير من الشقلبة والدوران والقفز في صراعات ذات أبعاد كونية، واكتشافات لعوالم جديدة وحلفاء غير متوقعين ومعارك ضخمة وجديدة وأقنعة Quantum Masks التي يجب أن تتحد لاستعادة النظام والتوازن في الأكوان المتعددة. وستتوفر لعبةCrash Bandicoot 4: It’s About Time على أجهزة PlayStation® 4 وPlayStation® 4 Pro وأجهزة Xbox One وXbox One X بتاريخ 2 اوكتوبر. ويبدأ تسجيل الطلب المسبق الآن.

لعبةBandicoot 4: It’s About Time ليست نسخة محدثة عن الأجزاء الماضية وإنما الجزء الأصلي الأول في سلسلة Crash منذ 10 سنوات. وللاحتفال بهذه المناسبة، قرر استوديوToys for Bob إطلاق نسخة جديدة بأسلوب فني مختلف ومبتكر في سلسلة Crash تتمتع بروح اللعبة التشويقية التي يحبها اللاعبون وتمتاز بشخصية فريدة وأجواء ساحرة. وإن عدنا بالزمن إلى نهاية Crash Bandicoot: Warped، نرى أنّ Crash Bandicoot 4: It’s About Time تبدأ بعد أن علقت الشخصيات الشريرة Neo Cortex وDr. N. Tropy وUka Uka على كوكب بعيد. وبعد عقود من المحاولات غير المثمرة، نجح الثلاثي أخيراً بالهروب وتسببوا بتمزّق حفرة هائلة في نسيج الزمان والمكان خلال عملية الهروب. والشيء الوحيد الذي يقف بينهم وبين السيطرة الكاملة على الأكوان المتعددة الآن هما شخصيتان غامضتان من جزيرة N. Sanity.

قال بول يان، رئيس الاستوديو المشارك في Toys for Bob: «تمتاز لعبة Crash Bandicoot 4: It About Time بطريقة اللعب الدقيقة التي عشقناها في فترة التسعينيات. وتمتد هذه المغامرة الملحمية الجديدة بين المكان والزمان وتضم تحسينات رائعة وترقيات مرئية وآليات لعب جديدة إضافةً إلى الأوضاع الحديثة والقديمة التي سيستمتع كل من اللاعبين الجدد والقدماء على حد سواء بإتقانها. استعدوا لتقعوا في حب شخصيات اللعبة المميزة من جديد!»

سيتمكن اللاعبون خلال هذه المغامرة من اكتشاف أربعة أقنعة (Quantum Masks) لحرّاس الفضاء والزمان ستمنحهم قدرة التلاعب بالقوانين والحصول على أدوات وطرق متقدمة للتغلب على العقبات الخطيرة. ونكشف اليوم عن قناع الوقت الذي يبطئ كل شيء، وقناع الجاذبية الذي يتيح للشخصيات التسابق رأساً على عقب. وسيشهد عشاق اللعبة أسلوب لعب متطور ومجهز بحيل اللعب المتقدمة مثل الركض على الجدران والسير ضمن السكك الحديدية والتأرجح على الحبال. وسيتمكنون من اللعب بشخصيات Crash أو Coco في رحلتهم لإنقاذ الأكوان المتعددة، وستظهر شخصيات جديدة قابلة للعب أيضاً بما فيها شخصية Neo Cortex الشريرة، لتقدّم منظور بديل في سعي عصاباتنا الأبطال لهزيمة أعدائهم.

وقال روب كوستيش، رئيس Activision: «قدمت فرقنا تجربتين رائعتين معاد تصميمهما من Crash Bandicoot، ولا يزال شغف عشاق اللعبة مستمر بشكل لا يصدق. وحان الوقت الآن لنقلب صفحة جديدة ونقدم للاعبين محتوى جديد كلياً. ينتظر عشاق اللعبة المخلصين بصبر منذ فترة طويلة ليشهدوا استمرار المغامرة مع شخصياتهم المفضلة، لذلك قررنا أن نمنحهم تجربة مختلفة تماماً مع Crash Bandicoot 4: It’s About Time».

وللاحتفال بإطلاق لعبة Crash Bandicoot 4: It's About Time، تعاونت Activision مع نجم الهيب هوب Quavo وهو أحد عشاق لعبة Crash وجزء من الثلاثي الموسيقى Migos، ليطلق النظرة الأولى على اللعبة اليوم عبر قناته على اليوتيوب.

لمزيد من المعلومات حول سلسلة Crash Bandicoot™، يرجى زيارة www.crashbandicoot.com ومتابعة @CrashBandicoot على Instagram وTwitter وFacebook.

