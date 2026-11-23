اختارت الفاشينيستا عهود العنزي إطلالة شتوية تجمع بين الخامات الغنية والألوان الداكنة، في تنسيق يعكس أسلوباً جريئاً يمزج بين الفخامة والطابع العصري.

واعتمدت العنزي جاكيتاً باللون الرمادي الزيتي، تميز بأكمام منتفخة وتفاصيل من الفرو البني الداكن الذي امتد على الجزء الأمامي من التصميم، ليمنح الإطلالة حجماً وملمساً لافتاً، مع إضافة لمسة دافئة تتناسب مع أجواء الشتاء.

ونسقت الجاكيت مع بنطلون جلد بني داكن بقصة واسعة وأرجل طويلة، فيما اختارت حذاءً مدبباً باللون الأسود، أضفى على التنسيق طابعاً أنيقاً ومتماسكاً. أما الحقيبة، فجاءت باللون الأخضر الداكن بتصميم هندسي وتفاصيل معدنية بارزة، لتشكل نقطة تباين لافتة مع درجات البني والفرو.

وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية سوداء كبيرة وأقراط ذهبية، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم، لتوازن بين التفاصيل القوية في الأزياء واللمسات الجمالية البسيطة.