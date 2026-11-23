اختارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إطلالة مسائية فاخرة من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، خلال إحيائها حفل زفاف في الرياض، حيث تألقت بفستان من المخمل البنفسجي الداكن جمع بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل الراقية.

وجاء التصميم بقصة محددة للقوام مع أكتاف مكشوفة، فيما زُين الجزء العلوي بتطريزات فضية وكريستالية دقيقة امتدت نحو الخصر، لتضفي على الفستان بريقاً متوازناً مع فخامة خامة المخمل. أما التنورة الطويلة، فجاءت بانسيابية وثنيات ناعمة عززت الطابع الدرامي للإطلالة.

وأكملت أحلام أناقتها بأقراط طويلة لامعة ومجوهرات بارزة، مع تسريحة شعر مموجة بأسلوب هوليوودي ومكياج سموكي ركز على إبراز العينين، فيما اختارت أحمر شفاه نيود وردياً ليحافظ على توازن الإطلالة.

وجاء اللون البنفسجي الداكن اختياراً لافتاً، إذ يجمع بين عمق الألوان الملكية ورومانسية المخمل، ليؤكد حضوره كخيار أنيق لإطلالات السهرة، خصوصاً عند تنسيقه مع التطريزات المعدنية والمجوهرات اللامعة.