في إطلالة استثنائية تمزج بين الخيال والابتكار، لفتت إيل فانينغ الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping، بإطلالة مستوحاة من شخصية «إيفي ترينكت» وعالم مستحضرات التجميل الكلاسيكية.

اختارت فستاناً باللون الشامبانيا الفاتح، تميز بتنورة واسعة من التول المنسدل، فيما جاء الجزء العلوي بتصميم فني غير تقليدي، زُيّن بقطع دائرية تحاكي علب البودرة والمرايا ومستحضرات التجميل القديمة، في إشارة مباشرة إلى عالم الجمال والزينة.

ولم تكتمل الفكرة عند حدود الأزياء، بل امتدت إلى تفاصيل الجمال، من تسريحة الشعر الأشقر المجعد المزينة بإكسسوار وردي، إلى المكياج الذي ارتكز على البشرة المطفية وظلال العيون الزرقاء الجريئة، مع إبراز الزاوية الداخلية للعين بلمسة مضيئة.

إطلالة مسرحية تحمل روحاً مرحة وسريالية، وتؤكد أن الموضة على السجادة الحمراء مساحة مفتوحة للتعبير الفني وسرد الحكايات بعيداً عن القوالب التقليدية.