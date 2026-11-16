لم تعد إكسسوارات الشعر تقتصر على المشابك والأطواق التقليدية، إذ يبرز الريش كأحد التفاصيل اللافتة في تنسيقات الشعر، مقدماً أسلوباً مختلفاً يمزج بين الجرأة واللمسة الفنية.

ويمنح الريش تسريحات الشعر طابعاً استثنائياً، سواء من خلال تثبيته على خصلات الشعر، أو دمجه مع التسريحات المرفوعة والمنسدلة، كما يمكن توظيفه بألوان متباينة لإضافة لمسة لونية غير مألوفة، خصوصاً مع الإطلالات المستوحاة من عروض الأزياء والموضة التجريبية.

وتتنوع طرق اعتماده بين الريش الناعم الذي ينساب مع الشعر، والتفاصيل الأكثر كثافة ووضوحاً التي تتحول إلى قطعة أساسية في الإطلالة. كما يمكن تنسيقه مع تسريحات الشعر المبللة أو المشدودة إلى الخلف لإبراز تفاصيله بشكل أكبر.