اختارت الفنانة شوق الهادي إطلالة لافتة بفستان طويل باللون البني الترابي، جاء بتصميم ضيق يبرز القوام، مع قصة مكشوفة الأكتاف وياقة مستقيمة، وأكمام قصيرة منسدلة على الذراعين بأسلوب انسيابي.

واعتمد التصميم على تفاصيل الكشكشة والتموجات الجانبية التي امتدت على طول الفستان وصولاً إلى الذيل الطويل، لتمنحه حجماً وحركة درامية، فيما أضاف غطاء الرأس المنسدل بتصميم شبكي لمسة مستوحاة من الأزياء الكلاسيكية والملكية.

أما جمالياً، فاختارت شوق مكياجاً ترابياً بعيون محددة ورموش بارزة، مع تسريحة مغطاة بغطاء الرأس، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية حول العنق وأقراط متدلية أضفت بريقاً ناعماً على اللون البني.