أسبوع الموضة في ميامي يجمع بين الواقع والرقمية في تجربة عرض مبتكرة

شهد أسبوع الموضة في ميامي هذا العام تحولاً لافتاً في طريقة عرض الأزياء، حيث قدّم المصممون تجربة تجمع بين الواقع والرقمي ضمن إطار يربط التكنولوجيا بالإبداع الفني.

واعتمد الحدث على تقنيات الواقع المعزّز والذكاء الاصطناعي لعرض مجموعات أزياء تفاعلية تمنح الحضور تجربة حسّية فريدة تجمع بين المشاهدة الواقعية والمؤثرات الرقمية.

وقد سعى المنظمون من خلال هذه التجربة إلى إعادة تعريف مفهوم عرض الأزياء التقليدي، بحيث تصبح المنصّة مساحة مفتوحة للتجريب والإلهام تتجاوز حدود الزمن والمكان.

وتميّزت بعض العروض بتصاميم رقمية بالكامل عُرضت على شاشات ضخمة إلى جانب الأزياء الفعلية، ما أبرز التداخل المتزايد بين الموضة والتقنية في صناعة الأزياء الحديثة.