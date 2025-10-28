أضاءت استوديوهات باراماونت في لوس أنجلوس مساء الأحد بحدث Vogue World: Hollywood الذي جمع بين سحر السينما وأناقة الموضة في عرض استثنائي احتفى بالإبداع من الجانبين.

**media«2605457»**

الفعالية استحضرت أجواء الأفلام الكلاسيكية وسط ديكور مستوحى من مواقع التصوير، بمشاركة كبرى دور الأزياء.

**media«2605453»**

شهد الحدث حضوراً لافتاً لنجوم الصف الأول منهم داكوتا جونسون، ومايلي سايرس، وهايلي بيبر، ودامي لوفاتو، بينما وقّعت خبيرة التجميل الشهيرة بات ماكغراث الإطلالات الجمالية.

**media«2605454»**

لم يقتصر الحدث على العروض، وخصص ريعه لصالح صندوق دعم العاملين في صناعة الترفيه الذين تضرروا أخيراً في لوس أنجلوس.

**media«2605455»**

Vogue World بنسختها الهوليوودية كانت أكثر من مجرد عرض أزياء؛ كانت رسالة عن تلاحم عالمي السينما والموضة في مشهد واحد يحتفي بالإبداع والرمزية والجمال.