أضاءت استوديوهات باراماونت في لوس أنجلوس مساء الأحد بحدث Vogue World: Hollywood الذي جمع بين سحر السينما وأناقة الموضة في عرض استثنائي احتفى بالإبداع من الجانبين.

**media«2605457»**

الفعالية استحضرت أجواء الأفلام الكلاسيكية وسط ديكور مستوحى من مواقع التصوير، بمشاركة كبرى دور الأزياء.

**media«2605453»**

شهد الحدث حضوراً لافتاً لنجوم الصف الأول منهم داكوتا جونسون، ومايلي سايرس، وهايلي بيبر، ودامي لوفاتو، بينما وقّعت خبيرة التجميل الشهيرة بات ماكغراث الإطلالات الجمالية.

**media«2605454»**

لم يقتصر الحدث على العروض، وخصص ريعه لصالح صندوق دعم العاملين في صناعة الترفيه الذين تضرروا أخيراً في لوس أنجلوس.

**media«2605455»**

Vogue World بنسختها الهوليوودية كانت أكثر من مجرد عرض أزياء؛ كانت رسالة عن تلاحم عالمي السينما والموضة في مشهد واحد يحتفي بالإبداع والرمزية والجمال.

بإطلالة ماسية.. لجين عمران تحتفل بيوم ميلادها
من غرفة الولادة إلى الأضواء.. نارا سميث تُعيد تعريف الجمال