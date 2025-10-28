خَطفت الإعلامية لجين عمران الأنظار في احتفالها بعيد ميلادها الأخير الذي جاء بثيم فاخر، وظهرت بإطلالة تخطف الأنفاس بفستان فضي لامع مرصّع بالكامل بالكريستالات الراقية، أبرز جمال ملامحها وأنوثتها بأسلوب راقٍ ومترف.

الفستان الذي تميّز بقصّته الضيّقة انسدل بانسيابية راقية عكست رشاقتها وأناقتها، فيما زيّنته مجوهرات ماسية فخمة تناغمت مع طابع المناسبة الباذخ. اعتمدت لجين تسريحة شعر مرفوعة كلاسيكية، ومكياجاً ناعماً بلمسات لامعة أبرزت إشراقتها، لتبدو بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي في آن واحد.

الحفل الذي أُقيم بحضور نخبة من الأصدقاء والمقربين جسّد فخامة الأجواء، فيما عبّرت لجين من خلاله عن امتنانها وسعادتها بمرحلة جديدة من حياتها تكللت بالنجاح والحضور اللافت على الساحة الإعلامية.