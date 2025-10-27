أطلت ليندسي لوهان في جلسة تصوير جديدة بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار بجماله ورقّته، لتؤكد من خلاله عودتها القوية إلى ساحة الموضة بعد فترة من الغياب. الفستان جاء بتصميم راقٍ يجمع بين البساطة والجرأة، وتميّز بقماش ناعم وانسيابي مع فتحتين جانبيتين زادتا الإطلالة أنوثة، إضافة إلى ياقة مرتفعة مربوطة بشريط أنيق عند العنق منحها طابعاً كلاسيكياً بلمسة عصرية.

**media«2604914»**

اختارت لوهان تسريحة شعر مموّجة بشكل طبيعي ينسدل على كتفيها، مع مكياج ناعم ركّز على إشراقة البشرة ولمسة وردية على الشفاه أضافت لمسة أنثوية ناعمة. حضورها أمام الكاميرا كان واثقاً وهادئاً، وكأنها تحتفل بمرحلة جديدة في حياتها الشخصية والمهنية، تعكس النضج والاستقرار بعد سنوات من الأضواء الصاخبة.

إطلالة ليندسي بالفستان الأبيض لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وأشاد المتابعون بجمالها الطبيعي وباختيارها إطلالة أنيقة خالية من المبالغة. الفستان الأبيض في هذه الجلسة لم يكن مجرد خيار كلاسيكي، بل رمز للتجدد والصفاء.