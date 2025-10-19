شهدت السجادة الحمراء لحفل Academy Museum Gala 2025 في لوس أنجلوس استعراضاً فاخراً للأناقة والابتكار، حيث تنافست نجمات هوليوود على تقديم إطلالات تجمع بين الفخامة والتميّز بأساليب متنوّعة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة. وفيما لاقت إطلالة كيم كارداشيان المثيرة للجدل اهتماماً واسعاً، خطفت 5 نجمات أخريات الأضواء بإطلالات لا تقل تميّزاً.

تألقت سيلينا غوميز بفستان أسود مخملي من دار Oscar de la Renta، تزيّن بتطريزات براقة عند الصدر وأكتاف مهيكلة أضفت لمسة فخمة على الإطلالة، فيما أضافت لمساتها الجمالية الطبيعية تسحّب الأضواء نحو أنوثتها الهادئة وحضورها الرصين، خصوصاً في أول ظهور رسمي لها بعد زواجها من المنتج بيني بلانكو.

أما ديمي مور فاختارت فستاناً بلون النبيذي من Prada بتصميم يعيد إحياء سحر حقبة السبعينات، مع شعر كثيف ومموّج استوحته من أسلوب الديسكو الكلاسيكي، لتقدّم واحدة من أكثر الإطلالات اتزاناً بين الأصالة والحداثة.

وجذبت زوي كرافِتز الأنظار بإطلالة من دار Saint Laurent تميّزت بقصّة ضيقة باللون الأسود اللامع، جسّدت شخصيتها الجريئة والبسيطة في آنٍ واحد، لتؤكد حضورها كرمز للأناقة الهادئة التي تعتمد على الكاريزما أكثر من الزخرفة.

بينما اختارت أوليفيا رودريغو فستاناً من أرشيف Armani Privé بتصميم ميتاليك فضي يعكس روحها الشابة بثقة ناضجة، حيث بدت بمظهر ناعم ومتوازن بين الجرأة والرقي، لتثبت أنها باتت ضمن أيقونات الجيل الجديد على السجادة الحمراء.

تألقت أديسون راي بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، حيث اختارت فستاناً من دار Versace بتصميم مميز يعكس ذوقها الرفيع وحضورها القوي على السجادة الحمراء.