طباعة الحمار الوحشي تعود وتتصدر صيحات الموضة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

طباعة الحمار الوحشي تعد من أبرز الصيحات هذا الموسم، وتتميز بتنوع استخدامها على الملابس والإكسسوارات لتضفي لمسة جريئة وعصرية على الإطلالة.

وقد شهدت منافسة مباشرة لطباعة النمر التي كانت رائجة سابقًا، وتبرز هذه الطبعة على الفساتين والمعاطف والحقائب لتناسب مختلف المناسبات وتعكس حسًا قويًا بالأناقة والتميز.

كما تمزج دور الأزياء بين الأبيض والأسود أو إدخال لمسات ألوان جريئة لتجديد الطباعة وجعلها أكثر حداثة، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المدونات والمؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي مما يعكس انتشارها وتأثيرها في أسواق الموضة العالمية.

أخبار ذات صلة
 
​​​​​​​الحزام يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025  
​​​​​​​الحزام يتصدر صيحات خريف وشتاء 2025  
نهى نبيل تتألق بلمسات راقية في أحدث إطلالة خريفية على «إنستغرام»
نهى نبيل تتألق بلمسات راقية في أحدث إطلالة خريفية على «إنستغرام»