نهى نبيل تتألق بلمسات راقية في أحدث إطلالة خريفية على «إنستغرام»

تألقت الفاشينيستا والإعلامية نهى نبيل في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستغرام بإطلالة خريفية أنيقة باللون البني، لفتت الأنظار بجمال تنسيقها وتفاصيلها الراقية. اختارت نهى جاكيتًا بنيًا من قماش الجوخ بتصميم واسع وقصير، ونسقته ببنطال جينز كلاسيكي وبوت عالٍ باللون البني أضاف توازنًا للإطلالة. وأكملت لوكها بحقيبة بنفس درجة البني، لتخلق تدرجًا لونيًا متناغمًا يعكس ذوقها الدقيق في اختيار التفاصيل.

جاءت إطلالتها هذه ضمن مجموعة صور نشرتها من شوارع لندن، حيث بدت الأجواء الخريفية مكملة لجمال الألوان الترابية التي اعتمدتها. وحرصت نهى على اعتماد مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة بطريقة طبيعية زادت من أنوثة مظهرها.