غسل الشعر قد يهدد حياتك.. تحذير طبي من عادة شائعة في الصالونات

أثارت دراسة طبية حديثة الجدل بعد رصدها حالات نادرة لأشخاص أُصيبوا بجلطات دماغية عقب غسل الشعر في الصالون، نتيجة ثني الرقبة للخلف بشكل مفرط أثناء الغسل.وأوضحت الدراسة أن هذه الوضعية قد تضغط على الشرايين الفقرية وتؤثر في تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي في بعض الحالات إلى دوار أو ضعف بالأطراف أو اضطراب في النطق والرؤية.وأكد الأطباء أن هذه الظاهرة نادرة جداً، لكنها تستدعي الحذر، خصوصاً لدى كبار السن أو من يعانون أمراضاً في الأوعية الدموية.