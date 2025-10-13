3 منتجات تجميلية شائعة تحت المجهر.. تحذيرات من مخاطر صحية خفية

أثارت تقارير طبية حديثة القلق حول ثلاثة منتجات تجميلية شائعة تهدد الصحة.١- منتجات فرد الشعر التي تحتوي على الفورمالديهايد ثبت أنها قد تسبب تهيجًا في الجهاز التنفسي ومشاكل مزمنة مع الاستخدام المتكرر.٢- بودرة التلك الملوثة بالأسبستوس فارتبطت بحالات نادرة من السرطان وأمراض الرئة بسبب استنشاقها أو استخدامها في مناطق حساسة.٣- منتجات فرد الشعر التي تُسوَّق بأنها خالية من الفورمالديهايد لكنها تحتوي على حمض الغيوكسيليك، إذ تبين أنها قد تؤدي إلى أضرار كلوية عند التعرض المتكرر.الخبراء شددوا على أهمية قراءة المكونات واختيار منتجات موثوقة خالية من المواد الكيميائية الضارة.