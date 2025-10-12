اُعلن الفائزون في النسخة الأولى من «جائزة الموضة العربية 2025» خلال حفل أقيم في معهد العالم العربي بباريس، بحضور نخبة من المصممين والمبدعين في مجال الأزياء من مختلف أنحاء العالم العربي.

فاز المصمم السعودي أحمد حسن، مؤسس ومدير إبداعي لعلامة KML، بجائزة «الموهبة الناشئة»؛ تقديرا لقدرته على دمج الحرفية التقليدية مع التصاميم المعاصرة، مما يعكس رؤية عالمية متجددة.

أما جائزة «الموهبة المبتكرة» فكانت من نصيب المصمم الجزائري عبدالجليل شيب، الذي اشتهر بتقديم تصاميم تتحدى الحدود التقليدية للأزياء، معتمدا على تقنيات حديثة ومواد غير تقليدية.

فيما حصدت المصممة المغربية صوفيا كاسيمي، مؤسسة علامة «زوبيدة»، جائزة «موهبة الإكسسوارات»؛ تقديرا لإبداعها في تصميم قطع فنية تمزج بين التراث المغربي والتوجهات العالمية.

تُعد هذه الجوائز خطوة مهمة في دعم وتعزيز المواهب العربية في مجال الأزياء، وتسلط الضوء على التنوع الثقافي والإبداعي في المنطقة.