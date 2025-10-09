الأميرة رجوة تخطف الأنظار بفستان أسود في لقاء الرئيس الفرنسي

تألقت الأميرة رجوة الحسين بإطلالة سوداء أنيقة خلال جولتها الملكية في باريس، إذ حضرت مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون.





تفاصيل الفستان الأسود

V

اختارت الأميرة رجوة فستانا طويلا يشبه المعطف، بتصميم رسمي بفتحة عنق على شكل حرفوأزرار أمامية تمتد طول الفستان. أضاف الفستان وشاحا أنيقا من الأمام إلى الخلف، مما منح الإطلالة حركة انسيابية فخمة.

تنسيق متقن وأناقة متكاملة

نسقت الأميرة إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ وحقيبة صغيرة بدرجات محايدة، مع مجوهرات ذهبية بسيطة تضمنت أقراطا متدلية وخواتم مكدّسة، مما أضفى لمسة أنثوية ناعمة ومتزنة.

كما اختارت الأميرة تسريحة شعر ناعمة بخصلات منسدلة وفرق وسطي، مع مكياج طبيعي يبرز إشراقة بشرتها وتدرجات وردية هادئة، لتعزز بذلك رقيّ إطلالتها ونعومتها.

لقاء مهم

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، نقل ولي العهد الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني للرئيس ماكرون، مثمنا الدور الفرنسي في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وجهود وقف الحرب في غزة، كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكات القائمة بين البلدين.