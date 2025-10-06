ظهرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز في أحدث إطلالاتها بأسلوب راقٍ يجمع بين الفخامة العصرية واللمسة الفنية.

اختارت فستاناً أسود قصيراً بتصميم حاد وأكتاف بارزة منحت قوامها حضوراً قوياً، فيما أضافت التفاصيل الذهبية في منطقة الصدر طابعاً نحتياً يذكّر بالمجوهرات الفاخرة ويعزّز من قيمة الإطلالة.

الأكمام الواسعة الطويلة منحت التصميم لمسة درامية أنيقة، بينما جاءت الحقيبة السوداء الصغيرة بتفاصيل وجه ذهبي لتكمل الطابع الفني وتبرز حسّ الابتكار في التنسيق.

الجوارب الشفافة السوداء والحذاء الكلاسيكي ذي الكعب العالي أضافا لمسة من الأنوثة والرقي، أما تسريحة الشعر الملساء المنسدلة والمكياج المحدد فحافظا على توازن الإطلالة بين الجرأة والنعومة.