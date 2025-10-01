جينيفر لورانس تروّج لصيحة الحقيبة المجعّدة

في إطلالة تعكس مزاج الخريف البوهيمي لعام 2025، خطفت جينيفر لورانس الأنظار بحقيبة «سكرتشي» ناعمة التصميم أصبحت حديث المهتمين بالموضة. الحقيبة التي اختارتها جاءت بلون ترابي دافئ مصنوع من جلد النابا الفاخر وبسعر يقارب 5200 دولار، وتميّزت بفتحة علوية مجعّدة وسلسلة مرنة أضافت حركة وانسيابية على الإطلالة، ما منحها طابعاً عفوياً وأنيقاً في آنٍ واحد.

لورانس اعتمدت إطلالة بسيطة تتكوّن من تنورة متوسطة الطول وتيشيرت أبيض وبليزر كلاسيكي، إلا أن اختيارها لهذه الحقيبة حوّل اللوك إلى مشهد أنثوي بوهيمي يعكس أحدث توجهات الموسم. ويشير خبراء الموضة إلى أن هذه القطعة تجسّد صيحة «slouchy boho» التي تعود بقوة هذا الخريف، خصوصاً مع انتشار الألوان الترابية والنيود التي تتناغم بسهولة مع مختلف الإطلالات الموسمية.